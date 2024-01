Béatrice Kilndjian-Desgranges, avait été promue au rang d’Officière de l’ordre des Arts et des Lettres par la Ministre de la Culture, Rima Abdel-Malak à l’été 2022. La directrice et co-fondatrice s’est vue remettre ses insignes par Macha Makeïeff, l’ancienne directrice du théâtre La Criée, en décembre dernier. La distinction célèbre la contribution exceptionnelle de Béatrice Kilndjian-Desgranges au domaine artistique et culturel.

Béatrice Kilndjian-Desgranges, promue au rang d’Officière de l’ordre des Arts et des Lettres se voit remettre ses insignes par Macha Makeïeff mercredi 13 décembre 2023 (Crédit DR).

Entourée de ses proches, elle a partagé le moment avec les professionnels du secteur culturel, les partenaires avec lesquels elle collabore depuis plus de 25 ans, en présence d’élu.e.s de la Ville de Marseille, du Département des Bouches-du-Rhône et d’Aix-Marseille-Provence Métropole. Cette distinction fait écho à sa nomination de 2015 – au grade de Chevalière du même ordre. Fondatrice de Marsatac, initiatrice du programme d’éducation artistique et culturel, Marsatac School, du dispositif Safer (prévention des violences sexistes et sexuelles), de l’agence artistique Marsatac Agency, Béatrice Kilndjian-Desgranges est une figure incontournable du paysage artistique et culturel marseillais et au-delà.

Béatrice Kilndjian-Desgranges dirige l’association Orane, créée en 1998 pour porter à Marseille le festival Marsatac, autour des esthétiques urbaines et electroniques. L’association Orane est aujourd’hui à la tête d’un projet culturel ambitieux multi-activités fortement ancré sur le terrritoire avec différents développements en parallèle du festival Marsatac à l’instar du projet “La Frappe”, incubateur des talents du territoire, ou l’engagement “Marsatac Durable et Solidaire” lancé dans la transition écologique en 2008. Marsatac aura lieu en 2024 du vendredi 14 au dimanche 16 juin, dans son désormais jardin du Parc Borély.

La scène de La Frappe à Marsatac 2022 (Crédit Gomet’)

