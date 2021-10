Share on Facebook

C’est un dirigeant du groupe des Banques populaires qui reprend le flambeau de la présidence du comité régional des banques après les quatre années de Frédéric Ronal, directeur industrie et transport/logistique chez Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels.

Jean-Pierre Miquelis, directeur du développement de la Banque populaire Méditerranée, entame un mandat de deux ans. Dirigeant de la Banque populaire provençale et corse, il avait été actif au conseil du cluster Finances et conseil Méditerranée. Lors de la fusion avec la banque populaire de la Côte d’Azur, il a pris en charge le développement de la nouvelle entité méditerranéenne.

Le Comité régional FBF Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur représente toutes les banques et il est le relais dans la région des positions et des actions de la Fédération bancaire française (FBF). Le secteur emploie dans la région 20 800 salariés dans 2115 agences et l’ encours de crédit y est de 158 milliards d’euros dont 66 dans les Bouches-du-Rhône. Le secteur est confronté à la mutation des métiers vers la banque digitale. « Les banques de notre région souligne Jean-Pierre Miquelis sont des acteurs clés de son développement économique. Elles ont accompagné les projets de leurs clients, les ménages comme les entreprises, pendant la pandémie. Grâce à nos réseaux de proximité, 88 % des habitants de la région ont une bonne image de leur banque. »

La Fédération bancaire française (FBF) a publié les résultats de la deuxième édition de son étude “Les Français, leur banque, leurs attentes”, menée avec l’Institut français d’opinion publique (IFOP), entre octobre et novembre 2020 auprès de plus de 4 000 personnes. Nous publions les chiffres régionaux en document source ci-dessous.

Document source : le secteur bancaire dans la région Provence Alpes Côte d’Azur

