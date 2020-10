Share on Facebook

Michèle Rubirola, maire EELV de Marseille

La crise sanitaire et les difficultés économiques durent depuis 6 mois. Maintenant un couvre-feu de 6 semaines. Marseille restera efficace contre la Covid, mais insiste pour que le gouvernement renforce réellement les tests rapides et les moyens aux hôpitaux et aux soignants. — Michèle Rubirola (@MicheleRubirola) October 14, 2020

Renaud Muselier, président LR de la Région Sud

#Macron20h Les efforts demandés aux Français sont considérables, ils créeront des poches économiques et sociales de désespoir.

Ils sont aussi le seul moyen de s’en sortir ensemble !

Puisque seule la sortie du tunnel implique qu’on y entre, fixons immédiatement le cap 👇 pic.twitter.com/atybDBFrGS — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) October 14, 2020

Martine Vassal, présidente de la Métropole Aix Marseille Provence et du Département

La situation #sanitaire continue de se dégrader de façon très inquiétante et il fallait agir vite. Il n’en demeure pas moins que ces nouvelles restrictions vont entraîner des conséquences très lourdes sur notre quotidien et sur l’ensemble de notre société. — Martine VASSAL (@MartineVassal) October 14, 2020

Eric Diard, député Les Républicains des Bouches-du-Rhône

Le couvre feu sanitaire qui frappe les villes en zone d’alerte maximale est une catastrophe économique de par sa durée . J’espère que les médecins démontreront la nécessité impérieuse de cette grave décision #CouvreFeu pic.twitter.com/lzmRBuecL9 — Eric Diard (@DiardEric) October 14, 2020

Jean-Marc Zulesi, député LREM des Bouches-du-Rhône

Face à l’épreuve grave et historique que traverse notre pays, notre solidarité fait notre force

Protéger les autres, se protéger 😷

Pleine confiance dans l’action du président @EmmanuelMacron et du gouvernement#Macron20h pic.twitter.com/BxoPcPmbWt — Jean-Marc Zulesi (@jmzulesi) October 14, 2020

Jean-Pierre Serrus, maire LREM de La Roque d’Anthéron

Le Président #Macron a précisé la gravité de la situation épidémique de la #COVID19 et a fixé les lignes principales de ces décisions. Demain le 1er ministre #Castex détaillera les mesures que les maires et les préfets appliqueront avec pragmatisme et proximité. J’approuve! pic.twitter.com/ta7yuRDang — Jean-Pierre Serrus (@jpserrus) October 14, 2020

Jean-Luc Mélenchon, député LFI des Bouches-du-Rhône

60 % des contaminations ont lieu au travail ou à l’école ou à l’université entre 8h et 19h.



Mais #Macron interdit les sorties au bar et au restau entre 20h et 6h.



Bienvenue en Absurdie.#macron20h #CouvreFeu #COVID19france — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 14, 2020

Eléonore Bez, conseillère municipale de Marseille