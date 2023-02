Share on Facebook

Share on Twitter

L’État a annoncé, mercredi 8 février, les sept premiers lauréats de son appel à projets « Soutien au déploiement de stations de recharge pour les véhicules électriques », porté dans le cadre de France 2030. Ce programme national dispose de 54 milliards d’euros pour relancer et moderniser l’économie française. Une partie de cette enveloppe (3,6 milliards) vise à produire, dans les années à venir, « deux millions de véhicules zéro émission et de développer une mobilité sobre, souveraine et résiliente », explique le gouvernement.

Les sept lauréats de l’appel à projets national

Les sept entreprises lauréates (Syder, TotalEnergies, Engie, Allego, Electra, Dream Energy Mobility et Sowatt) se partageront les 38 millions d’euros d’aides, en subventions et en avances remboursables, fléchées sur cet appel à projets. Elle contribueront dans les mois à venir au déploiement de réseaux de bornes de recharge haute puissance (>150 kW), permettant ainsi l’installation de 178 stations dans l’Hexagone.



Sur ce total, 18 nouvelles bornes sont prévues dans les Bouches-du-Rhône, dont neuf à Marseille. Le département était déjà doté d’un parc d’environ 275 stations, majoritairement concentrées dans la cité phocéenne. Selon le communiqué, l’État prévoit au moins une deuxième vague de sélections. Les candidatures sont ouvertes pour les acteurs privés et publics jusqu’au 15 juin prochain.

Les 18 nouvelles stations de recharge prévues dans les Bouches-du-Rhône :



• Marseille – Grand Littoral (Allego)

• Marseille – Les Fabriques (Engie)

• Marseille – La Criée (Engie)

• Marseille – Mucem (Engie)

• Marseille – Saint-Antoine (Electra)

• Marseille – Parc Barry (TotalEnergies)

• Marseille – Verdillon (Engie)

• Marseille – Parc Chanot (TotalEnergies)

• Marseille – Bvd du Sablier (Engie)

• Aix-en-Provence – Therme (TotalEnergies)

• Aix-en-Provence – Palatin (Dream EM)

• La Ciotat – Vieux Port (Engie)

• Fuveau – Arteparc (Dream EM)

• Meyreuil – Arteparc (Dream EM)

• Vitrolles – Astor (Dream EM)

• Fos-sur-Mer – Port (Engie)

• Fos-sur-Mer – Astor (Dream EM)

• Arles – Santiago (Dream EM)

Liens utiles :



> CES Las Vegas : Chargepoly (Aix), la charge électrique rapide et planifiée