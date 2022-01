Chargepoly est l’une des 15 sociétés qui représenteront la Région Sud au CES Las Vegas 2022 du 5 au 8 janvier prochain. La station Chargepoly est destinée aux flottes de véhicules électriques. « Le principal frein pour le développement de ces engins, c’est la vitesse de la charge et le nombre de points de charge disponibles au public », explique Hadi Moussavi (CEO). Chargepoly permet un service de charge rapide et planifié. « Notre station est maître de la charge », assure-t-il. Plus précisément, Chargepoly permet de programmer (via une application/logiciel) les besoins en énergie des véhicules en fonction de la disponibilité du réseau électrique. Une manière de réduire les coûts et de gérer son emploi du temps.

La charge démarre, non pas au branchement du véhicules, mais au moment qui arrange l’usager. Hadi Moussavi

Chargepoly, basée sur le Technopôle de l’Arbois à Aix, ambitionne de démultiplier le nombre de points de charge. Les usagers peuvent « charger leur véhicules en quelques dizaines de minutes, et pendant ce temps là, ils peuvent faire des course, manger ou faire une réunion », assure Hadi Moussavi. Les bornes Chargepoly offrent même la possibilité aux entreprises de recharger des bus ou des camions électriques « en quelques heures », malgré la puissance que nécessite le fonctionnement de leur batterie.

Un premier CES et des objectifs internationaux

Le CES Las Vegas est gage de visibilité à l’international. « On va pouvoir y dévoile notre station qui vient d’être industrialisée et homologuée avec un marquage CE » (ndlr : réglementation européenne) projette Hadi Moussavi. Il assure que Chargepoly a toutes les qualifications pour s’installer un peu partout en Europe, mais qu’un déploiement aux États-Unis n’est pas impossible pour autant. « Il faudrait obtenir des homologations locales », et un partenaire américain. Ce n’est pas ce qui manque au CES !

