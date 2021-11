Share on Facebook

Lundi 1er novembre, c’était la grande première de l’émission Planète Locale sur BFM Marseille Provence, programme dont Gomet’ est le partenaire. Six jours après le lancement de la chaîne locale, la chronique Planète Locale, dédiée aux initiatives environnementales du territoire, fait son apparition sur le petit écran. Présentée par Sophie Hébrard, aux côtés du journaliste de la rédaction de Gomet’, Rémi Liogier, l’émission accueillait Éric Akopian, président et co-fondateur de l’association Clean my Calanques.

Notre chroniqueur Rémi Liogier dans l’émission Planète Locale de BFM Marseille Provence (Crédit : BFMTV)

Tous les chiffres pour comprendre l’actualité verte de la semaine en Provence sont présentés par notre chroniqueur. Rémi Liogier présente également les critères décisifs qui ont poussé la mairie de Marseille à sélectionner Bird, Voi, et Lime, trois opérateurs de trottinettes électriques. L’objet de la semaine, qui pourrait intéressé les fumeurs, est à découvrir en toute fin de programme.



Rendez-vous lundi prochain à 17h45 pour la deuxième émission. Elle portera notamment sur la loi climat et son impact en région alors que se déroule en ce moment à Glasgow la COP26. L’invité du plateau de Planète Locale sera Joël Guiot, co-président du Grec Sud.

