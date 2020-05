Depuis le 11 mai, si les bars et restaurants ne sont pas encore ouverts, les Marseillais n’ont pas pu résister à l’envie de sortir faire la fête. Un peu partout dans la ville, des apéros s’improvisent dans la rue et cette agitation commencent à agacer les élus de droite. Yves Moraine, le maire des 6e et 8e arrondissement a écrit le 27 mai au préfet de police, Emmanuel Barbe, pour dénoncer les problèmes « d’alcoolémie sur la voie publique » sur de nombreux secteurs de la ville : Cours Julien, Place de Rome, Bain des Dames… « La situation estivale arrive et la situation risque de s’aggraver. Je crains que la légitime exaspération des riverains ne finisse par occasionner des incidents ou pire, un drame », explique-t-il dans sa lettre. Il réclame ainsi des renforts pour aider la police municipale qui « manque de moyens, en particulier humains, qui plus est dans cette période critique », se justifie-t-il. A moins d’un mois du second tour des élections municipales, le candidat à sa propre succession n’est pas le seul membre de l’équipe de Martine Vassal à monter en puissance sur le volet sécuritaire.

Sabine Bernasconi veut en finir avec « les beuveries » au Vallon des Auffes

La candidate sortante à la mairie des 1er et 7e arrondissements, Sabine Bernasconi, se pose également en défenseur de l’ordre et du respect des habitants. Vendredi 29 mai, elle a organisé une conférence de presse au Vallon des Auffes pour dénoncer les « infractions répétées vis à vis des règles relatives aux regroupements sur l’espace public, à la distanciation physique et à l’application des gestes barrières ». La maire de secteur LR interpelle également le préfet sur la situation : « En certains lieux du bord de mer, comme le Vallon des Auffes, Malmousque ou le Pont de la Fausse Monnaie, on assiste depuis l’annonce du déconfinement à des attroupements quotidiens, sur fond de beuveries et de tapage nocturne, qui conduisent à l’exaspération des habitants de ces quartiers », affirme-t-elle.

Le CIQ du Vallon des Auffes lance une pétition

Une première alerte a été lancée par le CIQ du Vallon des Auffes avec une pétition lancée sur Change.org. « La carte postale qu’est le Vallon des Auffes est aujourd’hui en péril. Tous les soirs, plus de 300 personnes se retrouvent sur les quais (exigus) du port pour des apéros sauvages et laissent derrière eux des centaines de mégots, canettes, bouteilles et gobelets qui finissent à la mer », s’inquiète la vice-présidente du CIQ, Linda Herpin. Et de se demander « comment les autorités compétentes peuvent elles laisser, par leur tolérance coupable, des centaines de personnes envahir un si petit espace, sans aucune sécurité, ni sanitaire, ni policière ! ». Elle réclame ainsi une présence policière accrue, une verbalisation automatique des contrevenants « qui consomment de l’alcool sur la voie publique », et un nettoyage régulier, « voir quotidien », des quais du port.