Le week-end de Pentecôte va être actif dans les cuisines politiques marseillaises… Car le temps est désormais compté pour parvenir à construire les listes du second tour qui seront présentées aux électeurs le 28 juin. L’heure limite pour le dépôt des listes est fixée à 18h mardi 2 juin… Et pour l’instant, les éventuels accords sont loin d’être ficelés.

Martine Vassal, la candidate LR à Marseille organisait samedi matin 30 mai une conférence de presse avec le président de la Région Sud, Renaud Muselier. L’une et l’autre ont appelé la droite à s’unir face au « péril rouge » représenté selon eux par le Printemps Marseillais et sa tête de liste Michèle Rubirola, arrivée en tête au 1er tour le 15 mars dernier.



Annonçant le désistement de son candidat Jean-Philippe Agresti dans les 4 et 5 arrondissements en faveur de Bruno Gilles, Martine Vassal a invité le sénateur divers droite dissident des Républicains à rejoindre « le pacte de raison » proposé la semaine dernière par Renaud Muselier. Ils l’invitent à se retirer en soutenant la liste en tête de la droite et/ou à fusionner dans les secteurs où il n’est pas en tête, et à trouver un accord dans le 2-3 où sa candidate arrive, Lisette Narducci, arrive en tête avec seulement quelques dizaines de voix d’avance devant Solange Biaggi (liste Vassal).

Pour mettre un peu plus la pression sur Bruno Giles, Martine Vassal a annoncé que Ludovic Perney, la tête de liste de l’ancien maire du 4-5, dans le secteur clé du 6-8 où elle se présente, rejoignait sa liste. Ludovic Perney est également conseiller régional délégué à la jeunesse à la Région Sud.