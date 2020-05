Il devrait faire beau et chaud ce week-end mais il faudra encore patienter pour accéder aux plages à Marseille. Après les annonces du gouvernement sur le passage à la phase 2 du déconfinement à compter du 2 juin, l’accès au sable marseillais sera à nouveau autorisé à compter de cette échéance. Le Parc des calanques demeure également fermé jusqu’à mardi.



Si les Marseillais pourront profiter à nouveau des 57 kilomètres de façades maritimes et de ses 21 plages, attention, il ne faut pas espérer de farniente durant des heures allongé sur la serviette ! Les plages ouvrent en mode « dynamique » comme c’est déjà le cas pour les 33 plages qui avaient été autorisées à ouvrir la semaine dernière.



Ce mode dynamique interdit de rester sur la plage en dehors d’activités définies (voir ci-dessous). En outre un dispositif spécial de circulation est mis en place avec entrée et sortie. « Afin d’indiquer le cheminement, un fléchage sera apposé sur certaines plages qui disposent d’entrée sortie, à savoir Corbières, Pointe Rouge, Catalans et Prophète » explique la Ville de Marseille dans son dossier de presse qui présente l’ensemble du dispositif pour la saison 2020. A l’aide de panneaux explicites, une entrée et une sortie, distinctes seront identifiées pour éviter le croisement des flux nécessitant au minimum deux accès aux plages.

Document : Ville de Marseille

Plages marseillaises : les animations annulées

Après cette ouverture, les plages seront surveillées du 15 juin au 30 août 2020 précise la Ville (liste ci-dessous). En revanche « en raison du contexte sanitaire, cet été, toutes les animations composant traditionnellement la programmation estivale mêlant événements sportifs et culturels

sont annulées cet été. » Selon la mairie, parmi les 7 millions de touristes qui fréquentent chaque année la cité phocéenne, 2 millions de baigneurs cèdent à l’appel de ses plages.

A partir du 15 juin, 15 plages en baignade surveillée



Corbière Fortin, Corbière Batterie Corbière La Lave Frioul St Estève Les Catalans Prophète Prado Bord (Petite Roucas) Prado Nord (Grand) Prado Sud Huveaune Borély Bonneveine Vieille-Chapelle Pointe Rouge Sormiou



Les sites non surveillés :



Anse des Sablettes (Colombet) La Maronnaise, Calanque de Morgiou, Bain des Dames

anse des Phocéens, Bonne Brise (Verrerie), Moriget (Frioul), Port Pin, En Vau.