Après l’autorisation préfectorale obtenue mercredi 27 mai, les musées et autres équipements culturels de la Ville de Marseille vont rouvrir progressivement annonce la mairie. Trois sites sont concernés dès ce samedi 30 mai. Il s’agit du Centre de la Vieille Charité (et ses musées d’archéologie méditerranéenne et d’arts africains, océaniens, amérindiens), du Musée d’Histoire de Marseille au centre Bourse et du Musée des Beaux-Arts au Palais Longchamp. Le Château Borély, musée des arts décoratifs de la faïence et de la mode ouvrira ses portes le 18 juin 2020 lors de l’ouverture de l’exposition « Héritage Surréaliste dans la mode ». La mairie ne précise pas de dates pour les autres musées de la ville (Mac, Cantini, Grobet-Labadié, …)

Les prochaines expositions dans les musées de Marseille



« Héritage Surréaliste dans la mode » du 18 juin au 27 septembre 2020 – Château Borély – Musée des Arts décoratifs, de la faïence et de la mode – 132, av.Clot Bey, parc Borély – 13008 Marseille. « Le musée des Arts Décoratifs a choisi de faire se rencontrer l’art et la mode à travers des pièces issues de ses collections mais également d’œuvres du musée d’art contemporain de Marseille, signées d’artistes dont les références se situent du côté du surréalisme : Jan Fabre et Jean Michel Albérola. »



» Terre ! Escales mythiques en Méditerranée. Trésors de la BNF et les collections marseillaises » du 15 juillet 2020 au 3 janvier 2021- Musée d’Histoire de Marseille – 2, rue Henri Barbusse – 13001 Marseille. « Cette exposition dont le sujet principal est le vase, support d’évasion et d’ivresse, offre aussi un voyage sur la mer Méditerranée entre mythes et réalités.»

Bibliothèques : une organisation inédite

Voici l’intégralité des informations de la Ville de Marseille concernant les bibliothèques : « Le 26 mai, un service de « drive in » a été mis en place pour le retrait des documents dans les bibliothèques de l’Alcazar, de Bonneveine et du Merlan. Les demandes d’emprunt de livres s’effectuent en ligne sur le site bmvr.marseille.fr par téléphone ou par mail. Un rendez-vous est fixé dans les 48 heures suivant la demande.



Les bibliothèques de l’Alcazar, de Bonneveine et du Merlan rouvriront progressivement au public à compter du mardi 9 juin, en horaires réduits. Dans un premier temps, seul le service de prêt et retour de documents sera assuré. Les autres services au public seront progressivement remis en route à compter du 1er juillet, avec comme objectif un retour à la normale dès la fin de la pandémie. Le maintien de la boîte de retour à Castellane est à l’étude. En cas d’emprunt de livres à la date du 16 mars, aucune pénalité de retard ne sera appliquée.



Les bibliothèques de Saint-André et de La Grognarde rouvriront dans le courant de l’été. Les animations hors les murs reprendront également dans le courant de l’été. En raison de l’exiguïté des locaux et de l’impossibilité d’appliquer les mesures barrières adaptées, les bibliothèques du Panier et des Cinq Avenues resteront fermées à ce stade. Pour les abonnements arrivant à échéance, la gratuité est appliquée jusqu’au 1er

septembre 2020. »

