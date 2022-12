La Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine d’Aix-Marseille Provence (CCI AMP) inaugure à Aubagne, au 248 avenue des Paluds, une cinquième antenne de proximité. Les entreprises et autres structures économiques locales n’ont désormais plus besoin de se rendre à Marseille pour bénéficier des différents services de la Chambre. De quoi réaliser quelques économies de carburant, et éviter les pertes de temps dans les bouchons. « Les entrepreneurs trouveront ici des équipes dédiées qui pourront les accompagner ainsi que des formations délocalisées », annonce Jean-Luc Chauvin, le président de la CCI AMP, ce mercredi 14 décembre. Tout l’enjeu de cette nouvelle installation et de favoriser la création de richesses et d’emplois à l’échelle locale.

Ce point de contact « dernière génération » sera également un lieu d’échanges et de rencontres, que les dirigeants locaux pourront s’approprier. L’agence propose en effet la location d’une salle de réunion d’une superficie de 42 m², et deux bureaux de 10 et 12 m² dans des espaces neufs. Un discours qui séduit notamment l’adjointe au maire d’Aubagne déléguée à l’économie, Danielle Menet, ravie qu’une telle structure sorte de terre pour répondre aux besoin des entreprises locales. Ce véritable quartier général des entrepreneurs adresse aujourd’hui ses services de développement à près de 20 000 sociétés implantées dans le territoire Est de la Métropole, au sein du Pays d’Aubagne et de La Ciotat. Sur place, quatre collaborateurs-experts assurent en permanence l’accueil des acteurs locaux.

