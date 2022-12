L’information courrait depuis la dernière conférence des maires, jeudi 1er décembre dernier. C’est désormais officiel. La Ville de Marseille et la Métropole ont enterré la hache de guerre en annonçant un accord passé pour la gestion de la propreté et de la voirie, au travers d’une communication commune (voir document source). « Ville et la Métropole annoncent un accord pour gérer de manière concertée les compétences de l’espace public comprenant principalement la voirie et la propreté à Marseille » écrivent les deux institutions.

Comme nous l’expliquions dans un précédent article, cet accord fait suite au choix du maire de Marseille de ne pas récupérer la compétence voirie, ce que lui permettait la loi 3DS. En effet, cet accord prévoit que la compétence reste dans le giron métropolitain, mais soit exercée en concertation avec la Ville. Plus précisément, deux élus de la majorité municipale marseillaise seront en charge des dossiers voirie et propreté, qui sont liés, dans l’hémicycle métropolitain. Selon nos informations, il s’agit des élues marseillaises Christine Juste et Perrine Prigent (voir notre article).

Le communiqué précise que « les collectivités mobiliseront des moyens pour atteindre des objectifs fixés ensemble. » En ce sens, la Métropole s’engage à investir 200 millions d’euros en quatre ans pour la voirie marseillaise, sans plus de précisions. Ces dernières pourraient être apportées lors du conseil métropolitain de ce jeudi 15 décembre.

Document source : l’accord passé entre Marseille et la Métropole

Liens utiles :



> Le lien pour visionner le conseil de la Métropole du 15 décembre en direct

> Dotation de solidarité communautaire : Marseille rebat les cartes

> Métropole : Christine Juste et Perrine Prigent à la propreté et à la voirie

> Métropole Aix-Marseille Provence : un accord en vue pour passer à l’acte 2

> Nos archives sur la loi 3DS et la réforme de la Métropole Aix-Marseille Provence