Aix-Marseille Université redouble d’initiatives pour rapprocher les étudiants du monde économique. Un nouvel exemple se déroule cette semaine sur le campus de Saint-Jérôme avec l’organisation d’un business game. Il réunit depuis hier matin, mercredi 22 novembre et jusqu’à vendredi, 180 étudiants issus de l’IUT d’Aix-Marseille, parcours GEA et chimie. Ils sont invités à développer un projet d’entreprise ou de produits avec la contrainte de respecter l’environnement et le développement durable. L’originalité réside dans l’alliance de jeunes scientifiques de la formation chimie et des autres qui mènent des études en management, gestion ou ressources humaines (voir plus bas).

Les échanges sont nourris entre les étudiants chimistes et ceux de management et gestion (Crédit DR)

« Les attendus pédagogiques sont nombreux et sont adossés aux situations d’apprentissage et d’évaluation développées en 3e année de BUT (Bachelor universitaire de technologie, ndlr) Chimie et de BUT GEA. Le dossier technique scientifique et économique présenté devant le jury devra être solide. Plusieurs livrables devront être produits à la suite du Business Game pour compléter le projet » explique Cyril Pain-Barre, le chercheur au Laboratoire d’Informatique et Systèmes (LIS), maître de conférences en informatique au département GEA et correspondant Pépite Provence de l’IUT.

Le grand amphi Pasteur et les nombreuses salles de la bibliothèque universitaire servent de QG à l’événement où interviendront de. nombreux professionnels qui viendront coacher les jeunes pousses. Le business game CreatIvUT, labellisé SAE (Synergies AMU entreprises) par la direction du partenariat avec le monde socio économique d’AMU intervient dans le cadre de la 4e édition de Creativ’, la semaine étudiante de l’esprit d’entreprendre qui permet notamment de valoriser se le statut national étudiant-entrepreneur.

C’est parti pour trois jours de challenge à l’IUT Aix-Marseille basé sur le campus de St Jérôme (Crédit DR)

CreatIvUT : deux parcours de l’IUT mobilisés

31 équipes de cinq à six étudiants sont mobilisées, mixant 77 étudiants de 3e année de Bachelor universitaire de technologies (BUT) Chimie et 102 étudiants de 3e année de BUT GEA (secteur tertiaire). Dans chaque équipe, il y a donc d 2 et 3 chimistes et 2 et 3 GEA. Les équipes doivent travailler à la commercialisation d’un produit et service en lien avec le développement durable.

Les chimistes ont travaillé en amont sur les produits en question. Les étudiants de chimie suivent le parcours Analyse, contrôle-qualité, environnement (chaque BUT propose plusieurs parcours, et c’est le parcours proposé au département chimie à Marseille). Les GEA ne connaissent pas encore les projets au départ du challenge. Ils sont issus pour 50 d’entre eux de “Gestion entrepreneuriat et management des activités”, 38 du parcours “Gestion comptable fiscale et financière”,14 étudiants du parcours “Gestion et pilotage des ressources humaines”.

Après trois jours de travail dans les salles informatiques et à la bibliothèque universitaire, le jury final aura lieu vendredi 24 novembre en fin de journée. Nous y serons !

