Le 22 février dernier, la filiale de SNCF Réseau SNCF Gares & Connexions lançait un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour “solariser” le foncier des gares françaises. Ce plan vise, d’ici 2030, à déployer 1,1 million de m² de panneaux solaires sur le patrimoine des gares principalement sur les parkings. Un gisement initial de 190 000 m²2 a été identifié dans le but de couvrir d’ombrières photovoltaïques les parkings de 156 gares.

SNCF Gares & Connexions se positionne en champion de la « gare verte » et souhaite « industrialiser et massifier le développement d’une capacité solaire de 25 à 30 MWc[1] à mettre en service d’ici 2024 ». Une accélération salutaire et une démonstration pour ceux qui ont vu les fermes solaires patienter une décennie avant de produire leurs premiers KWh.

Les candidats avaient peu de temps pour faire une offre industrielle, deux mois, remise des plis le 15 avril 2022. Et le 31 octobre 2022, l’un des leaders de notre région, développeur et producteur indépendant, Tenergie signait un premier contrat de partenariat avec SNCF Gares & connexions. Parmi les gares proposées, 119 ont été retenues par Tenergie qui assure la conception, la réalisation, la mise en service, l’exploitation et la maintenance des centrales solaires de 1000 à 1500 m2 chacune. Ce sont donc 180 000 m² de panneaux photovoltaïques, couvrant les parkings de ces 119 gares qui devront être installés et mis en service avant fin 2024. Dans les Bouches-du-Rhône, cinq gares sont concernées à Istres, Saint-Chamas, Simiane, La Penne-Sur-Huveaune et Cassis. Une douzaine sera équipée en région Sud.

L’usage hybride du foncier urbain , parking et production électrique. Simulation Calais Ténergie©

« C’est un projet vertueux, affirme à Gomet’ François Trabucco, directeur général Ténergie, nous valorisons un foncier disponible non utilisé et nous réalisons des parkings couverts pour les usagers de la SNCF. Nous avons signé une convention d’occupation temporaire de 30 ans et l’électricité produite sera vendue au réseau public de distribution d’électricité, c’est un investissement de 50 millions€. Il faut saluer la SNCF qui plutôt que de prendre une major, nous fait confiance pour équiper 199 gares dans les 12 régions françaises. Nous sommes convaincus du double usage du foncier : une centaine de parkings de gares auront bientôt une double utilité : zones de stationnement et production d’énergie propre. Une belle synergie ».

François Trabucco est depuis juillet 2022 directeur général de Ténergie. Il était auparavant DG chez VSB Energies Nouvelles filiale française du groupe allemand à Nîmes

Les 170 salariés de Tenergie à Fuveau (200 millions de chiffre d’affaires, deux milliards d’actifs en propriété) ont du pain sur la planche pour prendre en compte les 119 configurations différentes des gares en matière de circulation, d’usages, de sols, de météorologie…

Le plan stratégique SNCF Gares & Connexions veut aller plus loin dans ses 3 000 gares. « Portes d’entrée des mobilités durables, affirme la société, les gares doivent donner envie de prendre le train et être exemplaires en termes de standards environnementaux. » Philippe Rochet, directeur délégué aux finances (lire ci-contre) commente : « la SNCF est l’un des plus gros consommateurs d’électricité en France, il était temps qu’elle s’y mette…. »

Le potentiel de SNCF Gares & Connexions est d’un million de m² de panneaux photovoltaïques sur le foncier des gares, il est varié : parkings, toitures des bâtiments voyageurs, grandes halles voyageurs et abris de quais, mais les parkings avec les ombrières photovoltaïques représentent le plus gros volume de m² disponibles.

[1] MWc désigne la puissance « crête » d’une installation photovoltaïque, la puissance maximale que celle-ci peut délivrer au réseau électrique.