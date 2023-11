Après une année de travail consacrée au positionnement, aux missions, et à la structuration de Sud Place Financière, la plateforme a défini son ambition qu’elle doit porter pour le territoire. Alain Lacroix, le président de l’association, nous en dévoile les contours et la feuille de route à l’occasion des premières rencontres de la finance verte et solidaire organisées par Gomet’ à Marseille vendredi 24 novembre 2023.

Où en est Sud Place Financière aujourd’hui ?

Alain Lacroix : Fin 2022, et après l’impulsion donnée par le président du Conseil régional, Renaud Muselier, l’association Sud Place Financière a été créée autour d’un noyau de plusieurs membres fondateurs : Région Sud, Medef Sud, CPME Sud, CCI Provence Alpes Côte d’Azur, Club Top 20 20, Banque de France, Fédération bancaire française Sud-Provence Alpes Côte d’Azur et Région Sud Invest. Nous avons consacré cette année à mener une réflexion sur le positionnement, les missions, et la structuration de cette plateforme en définissant l’ambition que devait porter Sud Place Financière pour le territoire. Pour nourrir nos réflexions et construire une feuille de route pertinente, nous avons souhaité mener un travail tout au long de l’année avec les professionnels de la région. Plusieurs réunions de travail ont été organisées pour échanger directement avec les acteurs de la finance, les chefs d’entreprises et les représentants du monde économique afin qu’ils puissent nous faire remonter leurs besoins, leurs enjeux et leurs priorités. Alors, comme je sais qu’il y a beaucoup d’attente et d’enthousiasme autour de Sud Place Financière, j’ai le plaisir de vous annoncer que la feuille de route 2024 à été présentée et validée par le Bureau de l’association. J’aurais bien évidement l’occasion d’y revenir lors du lancement et de la présentation officielle de Sud Place Financière qui interviendront dans les prochaines semaines.

Vendredi 23 septembre 2022, naissance de Sud Place Financière à l’initiative de la Région Sud. (Crédit DR)

Pouvez-vous nous rappeler les objectifs et la gouvernance de la structure ?

A. L. : Les objectifs de Sud Place Financière peuvent se résumer autour de 4 grands axes :

• Fédérer les acteurs de la finance et les entreprises du territoire : Sud Place Financière ambitionne d’être un véritable trait d’union entre ces deux écosystèmes pour permettre l’identification de synergies et de projets.

• Apporter des solutions concrètes aux chefs d’entreprises en facilitant l’accès aux marchés financiers, valorisant les solutions de financement existantes et en apportant conseil et expertise.

• Sur un modèle type think-tank, l’association produira des contenus d’analyse et de prospective pour le territoire et l’ensemble du tissu économique régional.

• Enfin, et non des moindre, Sud Place Financière s’attachera à promouvoir les métiers de la finance pour conserver nos jeunes talents sur le territoire. Au-delà de ces travaux, la Place Financière organisera de manière régulière des rencontres sur tout le territoire afin de créer du lien entre les différents acteurs qui oeuvrent dans ces domaines, se connaissent certes, travaillent ponctuellement ensemble bien sûr, mais ne sont pas nécessairement animés dans un lieu unique à même de créer une dynamique ambitieuse de développement.

Aujourd’hui, la gouvernance de l’association est assurée par un bureau que j’ai le plaisir d’animer. A date, les instances de gouvernance sont composées exclusivement des membres fondateurs mais nous avons fait le choix d’intégrer les entreprises au conseil d’administration pour assurer une gouvernance équilibrée.

Comment se différencier et se faire entendre par rapport aux autres places financières régionales ?

A. L. : Notre ambition n’est pas forcément de se différencier absolument des autres places financières; même si Sud Place Financière, contrairement à la majorité de ses autres consoeurs davantage polarisées sur une ville, porte un projet régional. A ce titre, nous avons beaucoup échangé avec nos homologues en région lors de notre tour d’horizon. Ces discussions, très riches, nous ont permis d’identifier des axes de travail pour Sud Place Financière. Je tiens d’ailleurs à remercier Frédéric Maurel, président de la place financière lyonnaise, de nous avoir reçu et aidé dans notre réflexion. Dans cet esprit, nous souhaitons d’ailleurs pleinement faire partie de la Coordination des places financières régionales, présidée par Jean-Pierre Lac, au côté de nos homologues. Ensuite, comme dans chaque aventure de ce type : « nous avancerons en marchant ».

Concernant la thématique verte, et le financement de la transition écologique, comment Sud Place Financière aborde le sujet ?

A.L. : Il est vrai que la finance verte est devenue un sujet majeur pour l’ensemble des acteurs bancaires, des entreprises et de leurs clients qui y sont également de plus en plus sensibles. De façon générale, et grâce à sa position géographique privilégiée, la Région Sud est un territoire directement concerné par les problématiques environnementales. Je rappelle à cet égard que le mot d’ordre du programme que conduit Renaud Muselier, c’est : « Une Cop d’avance ». Aussi, et parce que nous croyons que la finance est le levier qui nous permettra collectivement d’engager les différentes transitions nécessaires, nous allons proposer de consacrer une commission de travail sur ce sujet pour réunir les acteurs de la finance durable et travailler à des propositions et orientations concrètes pour le territoire.

Quelles sont les priorités en 2024 ?

A. L. : L’année 2024 sera forcément une année majeure puisque qu’elle consacrera le lancement de Sud Place Financière. Dès lors, plusieurs priorités sont d’ores et déjà fixées :

• Assurer le bon lancement de l’association et sa visibilité dans l’écosystème local ;

• Mettre en place des commissions pour lancer les premiers travaux collectifs de réflexion ;

• Atteindre également une taille critique, notamment en termes d’adhésions, pour asseoir la légitimité de l’association.



Mais au-delà de ces trois axes de travail je le répète, la priorité supérieure, sera de créer ce lien qui pour moi est le gage d’obtenir à terme un collectif soudé. Cela passera par notre capacité à organiser des rencontres sur nos différents territoires de manière, au-delà des réalisations que nous pourrons conduire ou accompagner, à donner de la chair à cette belle aventure qui commence.

