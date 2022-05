Share on Facebook

Bénédict de Saint-Laurent est mort soudainement le 17 mai à 73 ans. Issu d’une famille d’aristocrates, plutôt dans la tradition militaire, fils d’ingénieur, Bénédict avait roulé sa bosse. Économiste, centralien, il a fait ses armes dans le privé chez Matra, puis a rejoint le service public, au Cete, Centre d’études technique de l’équipement des Milles, devenu Cerema, avant de s’inscrire au “Grand livre du monde”.

Conseiller du ministre des télécoms en Indonésie, économiste à la Banque mondiale à Washington, conseiller à la Banque de développement en Afrique du Sud, il était à l’aise aussi bien pour défendre la Sainte-Victoire que pour concevoir une autoroute Johannesburg-Durban ou gratter la guitare.

Il était venu à Marseille avec le projet fou de faire de la Méditerranée, de chacun de ses pays, une destination pour les investissements directs étrangers, c’est le sens de la création d’Anima qui se fait à l’époque avec l’appui de l’AFII, de l’Agence française pour les investissements internationaux. Pour entreprendre ce projet impossible, il voulait changer l’image de la région Mena (Middle East and North Africa) et valoriser ses atouts. Il m’avait sollicité pour faire ce travail d’information et nous avions alors de concert piloté un ouvrage intitulé « Investir dans la région Meda pourquoi ? comment ? »

L’homme du coopératif, de la modestie, du rire, de l’imagination

J’avais mobilisé un réseau de journalistes correspondants et pour chaque pays nous avions mis en avant tout ce qui pouvait représenter des atouts pour l’investisseur. Un ouvrage positif et documenté qui fut la première base informationnelle du site Anima. Cette collaboration avait créé entre nous un lien joyeux et indéfectible.

Bénédict de Saint-Laurent était toujours l’homme du coopératif, de la modestie, du rire, de l’imagination. Il osait tout, y compris venir sur son vélo bariolé à une conférence internationale qu’il organisait avec une dizaine de ministres : l’Investment summit à Marseille monté avec The Economist.

Profondément croyant, il vivait à Saint-Antonin sur Bayon, il s’était engagé dans un patronage chrétien pour collégiens et il est décédé selon nos confrères d’Econostrum lors de vacances en Corse.

Nous présentons toutes nos condoléances à ses enfants et à sa famille. Ses obsèques auront lieu mercredi 25 mai à 14h30 à l’église de notre dame de l’Arc 10, rue de la Fourane à Aix-en-Provence.



