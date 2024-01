L’entrepreneur Richard Gigou est décédé dans un accident de voiture survenu vendredi 19 janvier 2024. Cet entrepreneur de 48 ans venait de reprendre l’entreprise Shanty Biscuits en novembre 2023, qui propose des biscuits personnalisés. Cette reprise, il l’avait documentée, notamment sur son profil Linkedin où il faisait part fièrement de son état d’avancement à son réseau professionnel. Il avait choisi de reprendre Shanty Biscuits « sincèrement bluffé par ces 10 ans d’histoire, une très belle équipe, un outil de production impressionnant, un solide track record et une démarche RSE production locale et « zéro plastique » que j’ai trouvés remarquables.»

Dirigeant d’entreprise engagé

Lee parcours professionnel de Richard Gigou, est marqué par l’engagement. Engagé d’abord pour la planète, il avait co-fondé WePost en 2021, start-up incubée à ZeBox, qui proposait l’envoi express de colis par le train. L’idée était de réduire l’empreinte carbone du transport de colis, en plein essor et toujours très émetteur de carbone. Engagement, envers les autres aussi, lui qui était membre actif du Réseau Entreprendre Provence. Plusieurs personnes qui l’ont côtoyé professionnellement évoquent son « enthousiasme », son « intelligence » et sa « profonde gentillesse ».

Il avait décidé, après plus de 20 ans comme cadre supérieur, de monter sa propre structure en 2021 : RGC Consulting. A la tête de son cabinet, il se définissait comme « Conseil-Entrepreneur-Investisseur », toujours à l’écoute des nouvelles opportunités et des projets des autres, avec cette bienveillance qui le caractérisait si bien. Lien avec les autres, empathie, c’est d’ailleurs cette notion qu’il avait mis au coeur de Shanty Biscuits : « En offrant un Shanty Biscuit à message, c’est avant tout une émotion que l’on transmet et une réaction que l’on reçoit ! » écrivait-il sur LinkedIn en annonçant fièrement la reprise de cette biscuiterie.

De l’Essca à Olly Gan, parcours de Richard Gigou

Mais, avant l’entrepreneuriat, le parcours de Richard Gigou est celui d’un cadre supérieur du territoire. Diplômé de l’Essca en 1997, il occupe d’abord la fonction de directeur régional pour Cadbury – Schweppes (2002-2004), avant d’intégrer Microsoft France comme directeur de clientèle (2004-2008). Il prend ensuite la tête de la direction commerciale de la division jeux vidéo de Warner Bross (2008-2011), avant d’entrer chez Olly Gan, en 2011.

Dans cette entreprise de prêt-à-porter pour hommes, il est d’abord directeur commercial pendant cinq ans. Puis, en 2016, il est nommé directeur général, fonction qu’il occupe jusqu’en 2019. A la tête de Olly Gan, Richard Gigou a eu la charge de 160 boutiques et 400 personnes. Fidèle à ses valeurs, il a d’ailleurs profité de ce poste pour mettre en place une politique RSE.

Après avoir quitté Olly Gan, Richard Gigou était entré chez Rakuten DX avant de reprendre ses études, à l’EM Lyon pour obtenir un MBA. Et lancé à ce moment-là sa société de conseil et son projet de reprise d’entreprise. A sa famille, ses proches et aux équipes de Shanty Biscuits, la rédaction de Gomet’ présente ses plus sincères condoléances.