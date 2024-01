Olivier Guirou, maire de La-Fare-les-Oliviers, est décédé brutalement lundi 22 janvier 2024 au matin, à l’âge de 66 ans. Il occupait sa fonction de maire depuis 2008, et était dans son troisième mandat au moment de son décès. L’équipe municipale n’a pour l’instant pas souhaité faire de commentaire, se disant «sous le choc», et précisant qu’un hommage, encore à l’étude, lui sera rendu dans les prochains jours.

Conseiller métropolitain délégué à l’eau

Etiqueté Parti Socialiste, Olivier Guirou incarnait parfaitement la fonction de maire d’une petite ville provençale, La Fare-les-Oliviers comptant un peu plus de 8000 habitants. Historiquement opposé à la Métropole, il avait rejoint en 2020 la majorité de Martine Vassal, et avait accepté la délégation à l’eau. La présidente de la Métropole et du Département lui a d’ailleurs rendu hommage sur X (anciennement Twitter) : « Aujourd’hui, les habitants de Fare-les-Oliviers perdent leur Maire, Olivier Guirou. Homme engagé, membre de la Métropole, il a beaucoup œuvré pour sa commune et ses habitants. Je lui rends hommage et adresse mes sincères condoléances à sa famille.»

A la tête de cette délégation liée à l’eau, il s’était retrouvé en première ligne pendant l’épisode de sécheresse qui a frappé le territoire en 2022. Il avait notamment déclaré à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau : « L’eau nous concerne tous ! En période de sécheresse précoce et face au changement climatique, il importe plus que jamais d’assurer une gestion durable de l’eau et d’optimiser sa distribution aux habitants »

A sa famille, ses proches, à son équipe municipale, aux services municipaux de La Fare les Oliviers, et aux équipes de la Métropole qui l’accompagnaient dans ses différentes fonctions, la rédaction de Gomet’ présente ses plus sincères condoléances.