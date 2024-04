Share on Facebook

Share on Twitter

Le réalisateur Hakim Bougheraba lance un appel à tous les habitants de Marseille et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour participer au tournage de son prochain film, « Sous écrous », avec son frère, Ichem Bougheraba en tête d’affiche. Le réalisateur recherche des figurants pour son prochain film, avec des opportunités de tournage entre le 15 avril et le 15 juin.

Le casting recherche activement des hommes et des femmes pour de la figuration, avec ou sans voiture, pour des scènes tournées les 15, 16, 17 et 18 avril. Les candidats sélectionnés auront également la possibilité de travailler un ou deux jours supplémentaires pour des scènes de raccord. La rémunération proposée est de 107€/brut, avec une indemnité supplémentaire pour ceux qui se présenteront avec leur propre véhicule.

Les intéressés doivent envoyer une photo récente et communiquer leurs mensurations, leur âge et leur lieu de résidence à l’adresse mail indiquée, en précisant s’ils postulent pour le rôle de figurant avec ou sans voiture. « Il est impératif de résider en région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour pouvoir participer à ce casting.» avertit l’équipe de Booke me, le site de casting.

Le réalisateur Hakim Bougheraba, déjà connu pour sa web-série à succès, prévoit une sortie du film « fin décembre 2024 ou début janvier 2025 » et promet « une comédie d’action. Ils ne seront pas déçus. Il y aura des surprises au casting, comme dans Les Segpa ».

Liens utiles :



L’actualité du cinéma à Aix-Marseille et la région dans notre rubrique

[Cinéma] 14 jours pour aller mieux : une comédie pétulante avec l’humoriste Maxime Gasteuil