Aix, destination d’entrainement d’escrime des Jeux Olympiques. Les sabreuses, accompagnées de leurs entraîneurs Mathieu Gourdain et Damien Touya, ont décidé de débuter leur préparation pour les Jeux Olympiques à Aix-en-Provence du 2 au 5 avril, à la Maison des arts de combat.

La venue des athlètes s’inscrit dans le cadre du partenariat signé en 2023 et renouvelé, Ville TOP Partenaire entre Aix-en-Provence, la Fédération française d’escrime et le Club escrime Pays d’Aix. Grâce à ce protocole, la municipalité aixoise s’engage financièrement pour mettre à disposition les ressources logistiques et humaines du club afin d’assurer des conditions optimales d’entraînement pour les athlètes, elle met à disposition des équipements tels que la Maison des Arts de combat, une salle de réunion, un espace musculation, ainsi que, de manière ponctuelle, d’autres espaces dédiés à la pratique multisports tels que le tennis ou le padel, aux entraîneurs des équipes. En outre, la Ville accorde une subvention au club, qui se charge entièrement de l’accueil des délégations sur place, couvrant les besoins en repas, hébergement, etc. Les hébergements sont sélectionnés et les tarifs préalablement négociés en collaboration entre la Ville et le club, précise la municipalité. Au total, huit délégations masculines et féminines ont bénéficié de cette initiative entre juin 2022 et juin 2024.

Après la clôture de la course aux qualifications olympiques pour l’équipe de France de sabre dames, les athlètes se dirigent vers la ville de Cézanne. Leur brillante performance les a propulsées à la première place du classement mondial de la FIE, tant en individuel qu’en équipe, assurant ainsi leur participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Sara Balzer a une fois de plus confirmé sa position de meilleure sabreuse mondiale en remportant plusieurs podiums, tandis que ses coéquipières ont également joué un rôle crucial dans le maintien de l’équipe de France en tête du classement international.

