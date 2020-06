Plus que deux jours avant le scrutin final des municipales et la chambre de commerce continue d’interpeller les candidats. Lancée en octobre 2019, son initiative Tous Acteurs continue d’oeuvrer pour s’assurer que les futurs maires prennent en compte les questions économiques du territoire : « Sans entreprise, pas d’emploi, ni taxe pour les collectivités », rappelle Jean-Luc Chauvin le président de la CCI métropolitaine Aix Marseille Provence lors d’une nouvelle conférence de presse jeudi 25 juin. Comme beaucoup, il regrette l’absence de débat sur le fond : « Cette campagne n’a pas répondu à nos attentes », déplore-t-il. Mais il se console avec Tous Acteurs. Après avoir formulé dix projets concrets avant le premier tour, le collectif a envoyé une charte d’engagement à tous les candidats encore en course et la plupart d’entre eux ont finalement signé.

Tous les candidats marseillais ont signé la charte de la CCI

Envoyé entre samedi et lundi aux différentes listes en lice pour les élections municipales, la CCIAMP a réussi à faire signer 30 candidats sur sa charte d’engagement au soutien aux entreprises de la Métropole. A Marseille, tous les candidats ont joué le jeu : « Même le Rassemblement national », s’étonne Jean-Luc Chauvin. Concrètement, la charte de la CCIAMP invite les candidats à défendre et porter une liste de projets qu’elle a préparée : concours international de start-up, maison du business avec l’Afrique, réhabilitation de l’Etang de Berre… « Les candidats ont le choix de soutenir toutes ou seulement quelques-unes de ces propositions », précise le patron de la CCI.

Certains projets ont d’ailleurs été plus plébiscités que d’autres. Dans l’ordre, voici le classement des idées qui ont le plus séduit les candidats :

1. Les halles alimentaires en cœur de villes

2. Les solutions de mobilité décarbonée pour les salariés

3. La logistique urbaine de proximité

4. Le monitoring de l’action publique

5. Les villes inclusives pour faciliter le quotidien des actifs

En huit mois, le collectif Tous Acteurs a fédéré plus de soixante structures du monde économique et compte bien perdurer au-delà des élections. « Le but est de suivre l’engagement des maires et des candidats qui seront dans l’opposition bien après les élections. Certains maires élus au premier tour nous ont d’ailleurs déjà contacté pour amorcer des projets », explique Jean-Luc Chauvin. Il espère bien que les prochains élus du deuxième tour suivront leur exemple.

