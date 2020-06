Dans le 6-8, deux colistiers de Ludovic Perney appellent à voter Christine Juste et Olivia Fortin

Par un communiqué du 25 juin, Annette Placide et Laurent Camera (porte-parole de la campagne de Bruno Gilles) expriment leur désaccord avec Ludovic Perney (candidat DVD lors du premier tour, rallié à LR par la suite). Respectivement placés en troisième et quatrième de la liste de ce dernier avant le 15 mars, les deux ex-colistiers disent avoir « assisté, sans aucune concertation, en spectateurs atterrés, au ralliement de notre tête de liste Ludovic Perney à la liste de Martine Vassal ». Estimant que « le projet écologique et de mutation de notre environnement est clé », ils appellent « à voter dans ce secteur pour pour la liste écologiste «Debout Marseille», représentée par Christine Juste, qui a fusionné avec la liste du Printemps marseillais, menée par Olivia Fortin ».

… et déclenchent la colère de Renaud Muselier

Une annonce d’Annette Placide, collaboratrice au long cours du maire LR de Marseille Jean-Claude Gaudin, loin de faire l’unanimité à droite. Renaud Muselier, président LR de la Région Sud et soutien de Martine Vassal, a exprimé sa colère dans la foulée de ce communiqué. « Comment la plus proche collaboratrice du Maire de Marseille Jean-Claude Gaudin, pendant toute sa carrière professionnelle, peut-elle se présenter dans le 4e secteur et appeler à voter pour le Printemps marseillais ? Impensable, honte à elle ! » s’est-il exclamé.

Un nouveau sondage confirme l’avance de Michèle Rubirola

A deux jours du second tour des municipales, le journal La Marseillaise et Maritima dévoilent vendredi 26 juin les résultats d’un nouveau sondage sur les intentions de vote à Marseille. L’enquête Ifop a été réalisée lundi et mardi auprès d’un échantillon de 704 personnes. Elle confirme l’avance de Michèle Rubirola avec 35% d’intentions devant Martine Vassal (30%) et Stéphane Ravier (22%). Un sondage Ifop publié la semaine dernière dans La Provence donnait Michèle Rubirola à 36% et Martine Vassal à 29%.

Un appel de plusieurs personnalités locales en faveur du Printemps marseillais

Après la tribune de chefs d’entreprise publiée dans Gomet’, de nouvelles personnalités locales appellent à voter pour Le Printemps marseillais dans un texte qu’elles invitent à signer sur petition.org On note la présence de nombreux intellectuels et universitaires parmi les premiers signataires dont voici la liste : Marie Bakari, présidente d’association Raouf Boucekkine, économiste, ancien directeur de l’IMERA; Jean Boutier, historien, universitaire Ahmed Charaï, professeur des universités; Yves Doazan, responsable de communication, CNRS Marie-José Ferrand, fondatrice de l’association Des minots et des mots; Roch Giraud, entrepreneur, ancien directeur de la French Tech Grande Provence; Pierre Orsatelli, entrepreneur; Michel Peraldi, anthropologue Valeria Siniscalchi, anthropologue, universitaire; Alain Trannoy, économiste et universitaire Arundhati Virmani, historienne, EHESS Franco Zecchin, photographe, militant anti-mafia Jean-Benoît Zimmermann, économiste chercheur au CNRS.

Martine Vassal réunit ses partisans sur les marches de l’Orange vélodrome

Au lendemain de son meeting sur Internet, la candidate LR à la mairie de Marseille, Martine Vassal, a réuni jeudi 25 juin ses partisans sur les marches de l’Orange Vélodrome. Et elle promet, comme la veille du premier tour, une dernière journée de campagne aux quatre coins de la ville.