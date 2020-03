A dix jours du premier tour des élections municipales, le monde économique se rappelle au bon souvenir des candidats. La Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Aix-Marseille Provence (CCIAMP) revient sur la scène politique avec une nouvelle série de dix propositions pour développer le territoire. « Je trouve qu’on parle très peu de projets concrets dans cette campagne », note le président de la CCI Jean-Luc Chauvin. Il a donc réuni la presse mardi 3 mars au Palais de la Bourse pour présenter la suite des travaux du collectif « Tous acteurs » créé avec d’autres représentants économiques locaux comme la Fnaim 13, la chambre des métiers et de l’artisanat, l’association Cap Au Nord ou encore la CPME 13. Chaque jour, il soumet un projet concret aux candidats. Il commence avec l’idée de faire de l’archipel du Frioul, un laboratoire d’innovations pour la filière économie bleue.

De l’innovation technologique et des activités touristiques

Les membres du collectif « Tous acteurs » réunis au Palais de la Bourse pour présenter leurs projets aux candidats aux municipales (Crédit RM)

« Depuis 40 ans, on n’a jamais rien fait sur les îles du Frioul, regrette Jean-Luc Chauvin. Ouvrons les yeux, le Frioul est une chance extraordinaire ! Il faut le développer », insiste-t-il. Son projet : créer un technopole de l’économie bleue sur l’archipel. Traitement de l’eau, pisciculture, énergies renouvelables… le collectif liste les activités porteuses qui pourraient s’y installer. Il évoque la possibilité d’y développer un laboratoire de la mobilité électro-solaire avec en ligne de mire la création de navettes touristiques propulsées au photovoltaïque ou à l’hydrogène. Jean-François Suhas, le président du club de la croisière Marseille-Provence, parle également d’une filière de désalinisation de l’eau de mer : « Avec la perspective des Jeux olympiques 2024, les besoins vont exploser. Si on pouvait éviter de se fournir uniquement à terre alors qu’on a l’un des plus grands réservoir du monde avec la Méditerranée, ce serait merveilleux », s’enthousiasme l’élu de la CCI.

Le collectif n’oublie pas le potentiel touristique du site. « C’est un endroit merveilleux qui attire beaucoup de visiteurs mais franchement, sur place, on ne leur propose pas grand chose comme activités », déplore Jean-Luc Chauvin. Il suggère de développer l’offre ludique et sportive avec des parcours de snorkeling, des visites des fonds marins en réalité augmentée ou encore des escape game grandeurs natures…

Le ministère de la Mer au Frioul

« Le président a annoncé son souhait de délocaliser davantage les services de l’Etat. Je lui dit chiche : installons le ministère de la mer sur l’île du Frioul ». Jean-Luc Chauvin

« Le Frioul est la première chose que l’on voit quand on arrive à Marseille par la mer. Il faut le mettre en lumière avec un monument symbolique qui serait le totem du territoire comme le Golden Gate à San Francisco », se met à rêver le président de la CCI. Il rappelle ainsi les tentatives architecturales qui n’ont jamais vu le jour sur le site : Thetis porté par Etienne Clamigrand, Marsa avec Ora Ïto ou encore Biolumreef du cabinet Tangram. Le collectif « Tous acteurs » propose donc de lancer un challenge « architecture et île durable » de niveau international avant la fin de l’année.

Afin de nourrir en compétences la filière économie bleue souhaitée sur l’île, il avance également la création d’une école de la seconde chance dédiée au métiers de la mer. Enfin, Jean-Luc Chauvin ne se contente pas d’interpeller les candidats aux municipales et tape au plus haut sommet de l’Etat : « Le président a annoncé son souhait de délocaliser davantage les services de l’Etat. Je lui dit chiche : installons le ministère de la mer sur l’île du Frioul ».

Un dérogation réglementaire pour aboutir avant les JO 2024

Sur les 200 hectares d’emprise foncière de l’archipel, les deux tiers sont propriété du Conservatoire du Littoral. La réglementation est donc très restrictive pour la construction du moindre projet. « On va aller voir Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires, qui porte la loi 3D, pour lui demander une dérogation permettant d’aller plus vite sur la zone du Frioul », annonce Jean-Luc Chauvin. A l’instar d’Euroméditerranée, il veut obtenir le droit d’expérimenter sur l’archipel pour s’affranchir un peu des blocages administratives et faire avancer les projets plus rapidement. Sur le financement, pas de chiffre annoncé mais des pistes pour trouver des fonds. Il propose notamment de soumettre un dossier au quatrième volet du programme investissement d’avenir (PIA) qui doit être lancé cette année. Et d’aller chercher de l’argent à Bruxelles : « Michel Barnier a été l’un de nos experts sur la constitution de ce projet et il nous a assuré que l’Europe pourrait nous aider », indique Jean-Luc Chauvin.

Pour piloter le projet du Frioul, le collectif envisage la création d’une société de gestion partenariale associant les collectivité, l’Etat et « des acteurs privés », insiste Jean-Luc Chauvin. Elle serait mise en place dès les municipales passées. Les partenaires de « Tous acteurs » avancent un calendrier très sérré pour l’aboutissement de ce projet. « Il faut y arriver avant les Jeux olympiques 2024 car ce sera l’occasion de mettre en avant la ville et la Métropole sur les écrans du monde entier », prévient Jean-Luc Chauvin.

Calendrier de la publication des fiches projets :

#1 Faire des Îles du Frioul une chance pour le territoire : mardi 3 mars

#2 Des Halles Alimentaires en cœurs de ville : mercredi 4 mars

#3 Une logistique urbaine réinventée : jeudi 5 mars

#4 Des mobilités fluides, performantes et décarbonées : vendredi 6 mars

#5 Des villes inclusives pour faciliter le quotidien des actifs : samedi 7 mars

#6 Des startup des 5 continents dans nos centres-villes : lundi 9 mars

#7 Un lab de la ville bioclimatique méditerranéenne de demain : mardi 10 mars

#8 Une Maison pour le business avec l’Afrique : mercredi 11 mars

#9 L’Etang-de-Berre, zone à forts enjeux de l’économie métropolitaine : jeudi 12 mars

#10 Un monitoring de l’action publique : vendredi 13 mars



Retrouver les fiches pratiques sur le site Tous Acteurs

Lien utile :

> « Tous acteurs », la démarche du monde économique pour peser dans les municipales