Le Pays d’Arles rejoint la campagne de relance touristique initiée par la Région Sud et le Comité Régional du Tourisme « On a tous besoin du sud » (lire notre précédent article). La démarche vise à une relance économique du secteur touristique qui a beaucoup souffert de la crise sanitaire liée au covid-19. Elle a en particulier pour objectif d’attirer des clientèles pour la saison et l’arrière-saison et soutenir ainsi les entreprises locales qui dépendent étroitement des publics touristiques. Le secteur pèse pour 35% dans l’économie du Pays d’Arles

Le Pays d’Arles rejoint d’autres territoires déjà engagés dans le processus, notamment, les agences départementales du tourisme du vaucluse, desvAlpes de Hautes Alpes, du Vaucluse et du Var mais aussi le CRT des Alpes-Maritimes, et l’Office du

Tourisme d’Aix-en-Provence…

Tout un territoire engagé

« A ce stade, les partenaires du tourisme en Pays d’Arles engagés dans la préparation de la campagne sont en tant que financeurs : le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays d’Arles (PETR), Communauté d’Agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette (ACCM), la Communauté de

Communes Vallée-des-Baux-Alpilles, Terre de Provence agglomération et les offices de tourisme intercommunaux (OTI), Office de Tourisme Intercommunal Alpilles en Provence, Office de Tourisme Intercommunal Terre de Provence et celui d’ACCM » souligne un communiqué du PETR diffusé mercredi 24 juin. « Parallèlement, le dialogue technique s’étend aux offices de tourisme d’Arles, des Baux-de-Provence, de Maussane-les-Alpilles et des Saintes-Maries-de-la-Mer, aux Parcs Naturels Régionaux des Alpilles et de Camargue ainsi qu’à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles.»

Un ensemble d’acteurs qui prennent de plus en plus l’habitude de travailler ensemble. En mai dernier, durant le confinement, le PETR avait été notamment pris l’initiative de l’opération Paniers Solidaires afin d’aider les habitants les plus en difficulté. Et en matière de tourisme, le Pays d’Arles a déjà signé, le 15 janvier dernier, un accord avec le conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur dans le cadre du plan de croissance de l’économie touristique 2017-2022 qui vise à « favoriser l’émergence de destinations touristiques infrarégionales.»