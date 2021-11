C’est officiel. La préfecture des Bouches-du-Rhône a validé mardi 16 novembre les résultats des élections à la Chambre de commerce et d’industrie. La victoire de la seule et unique liste en course « Accélérons » est confirmée. Contrairement à 2016, l’Union pour les entreprises (UPE) 13 et la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) 13 sont parvenues à faire liste commune. Jean-Luc Chauvin et Stéphane Paglia vont donc respectivement conserver leur poste de présidents de la CCI Aix-Marseille Provence et de la CCI d’Arles pour cinq ans de plus.

Une abstention record de 96 %

Mais dans les rangs des vainqueurs, l’heure n’est pas au triomphe. Loin de là. Alors que les taux de participation sont historiquement bas, cette dernière élection atteint un record. Seulement 4,06% des électeurs ont voté contre un peu plus de 10% il y a cinq ans (et environ 6% au national cette année). Au total, seulement 4 800 votants se sont exprimés sur plus de 120 000 inscrits. « On ne peut que se questionner du faible taux de participation », observe l’UPE 13. Et les patrons d’accuser les dates de ce scrutin, du 27 octobre au 9 novembre, en plein milieu des vacances de la Toussaint. Pour la première fois, les entreprises ont également voté par internet et selon le patronat local, « la forme électronique » est encore « mal contrôlée ».

Le taux de participation est particulièrement bas chez les commerçants avec seulement 2,13% (Source UPE 13 pour élection d es CCI AMP et Pays d’Arles)

L’UPE 13 pointe également du doigt « la réduction incessante des ressources des CCI par le gouvernement qui impacte directement leurs champs d’action » ou encore « la méfiance de la population envers les institutions de façon générale auxquelles nos CCI sont amalgamées ». Enfin, la part grandissante des auto-entrepreneurs dans le fichier électoral « n’ayant aucune culture ni connaissance du rôle des CCI dégrade de façon importante la participation », ajoutent-ils.



Face à l’éloignement des électeurs, la liste victorieuse promet de réagir : « Sans attendre, l’équipe pilotée par Jean-Luc Chauvin a programmé une série de rencontres pour se mettre au travail avant le début de l’année prochaine ! », poursuit le communiqué de l’UPE 13. La liste que conduisait Jean-Luc Chauvin affiche un taux de renouvellement de plus de 60% et intègre 44,5% de femmes élues.

Lien utile :



> Elections CCI : la liste unique UPE-CPME dévoile ses thèmes de campagne