Organisé par EDF et l’Union des Industries et métiers de la métallurgie (UIMM), en partenariat avec Industries Méditerranée, le forum Forindustrie revient pour sa sixième édition sur le thème «Réinventons l’industrie» vendredi 26 novembre prochain, de 8h30 à 15h, en format 100% digital. Il se tiendra en clôture de l’Usine Extraordinaire, organisée du 22 au 26 novembre (voir notre article).

Lancé en 2016, ce rendez-vous annuel a vocation à penser l’avenir de l’industrie, avec un focus cette année sur la transition énergétique et environnementale. En effet, « face à l’urgence climatique, EDF souhaite construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants », rappelle le groupe organisateur dans un communiqué annonçant l’événement. Au programme pour creuser cette thématique, un grand débat de 11h à 12h30, deux «talks» et une quinzaine d’ateliers.

Pour son grand débat, le forum accueille cette année des invités de marque, comme la ministre déléguée chargée de l’Industrie Agnès Pannier-Runacher, mais aussi le président de Région Renaud Muselier, Jean-Bernard Lévy, président-directeur général d’EDF et président de la Fondation Usine Extraordinaire, Julie Paume, PDG de Germe SA, et enfin le président de France Industrie Alexandre Saubot.

Crédit : Forindustrie DR

Les ateliers aussi seront animés par plusieurs personnalités locales dont les députés Jean-Marc Zulesi, Monica Michel Brassart, Julien Aubert, ou encore François-Michel Lambert.

