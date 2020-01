Share on Facebook

Le Sival, salon des productions végétales qui se tient depuis plus de 30 ans à Angers, vient de fermer ses portes. Via son concours Sival Innovation, il a récompensé les meilleures innovations en matériels, produits et services pour toutes les productions végétales. Une entreprise provençale figure parmi les 21 lauréats de 2020 (palmarès en fin…