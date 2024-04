Pour célébrer l’arrivée de la flamme olympique à Marseille et l’Olympiade culturelle, le Centre des monuments nationaux convie (La) Horde, le Ballet national de Marseille, l’École nationale de danse de Marseille et le Groupe Grenade dirigé par Josette Baïz, à venir réaliser une performance spéciale du spectacle de danse « Room With a View » qui aura lieu le 8 mai 2024 au Château d’If.

“Room with a view” est le fruit d’une collaboration artistique, intitulé « Demain, c’est loin ! » qui a débuté en 2022, lors du 30e anniversaire du Groupe Grenade, fondé par Josette Baïz. Pour marquer cet événement, Baïz s’est associée aux danseurs marseillais de (La) Horde pour une nouvelle interprétation, mettant en scène les enfants et adolescents du groupe Grenade. Cette pièce, conçue par Rone et (La) Horde en collaboration avec le Ballet national de Marseille, est ainsi devenue une référence dans le monde de la danse, captivant les publics français et européens.

En 2023, c’est au tour des élèves de l’École nationale de danse de Marseille (ENDM) de se saisir de “Room with a view” et de l’intégrer à leur répertoire, enrichissant davantage cette œuvre devenue emblématique dans l’univers de la danse.

Crédit : Ballet national de Marseille, représentation de “Room with a view”

Une fusion entre l’art, l’Histoire et la nature

L’annonce de cette représentation au Château d’If marquera la première collaboration sur scène entre les danseurs du Groupe Grenade, de l’ENDM et du Ballet national de Marseille. Ensemble, les 37 danseurs de tous âges présenteront ce plaidoyer dansant puissant de danse brute et instinctive, imprégné du cadre exceptionnel et historique du Château d’If et de ses éléments naturels environnants.

« Par sa condition insulaire, son architecture fortifiée et son histoire, le château d’If est un lieu hors du temps qui résonne remarquablement avec la narration de “Room With A View”. Cette forteresse emblématique parle à la fois d’un enfermement subi et d’une échappatoire possible et rêvée incarnée dans l’horizon de la rade de Marseille. L’énergie collective portée par ce groupe multigénérationnel de 37 danseurs y sera à coup sûr décuplée », soulignent les orgaisateurs.

En complément de cette représentation artistique, les spectateurs auront l’occasion de découvrir l’exposition « Flux Marins & Digital Abysses » de l’artiste Miguel Chevalier, présentée au château d’If jusqu’au 22 septembre 2024. Cette exposition offre une exploration des liens entre les flux marins et les abysses numériques, ajoutant une dimension supplémentaire à cette expérience culturelle au cœur de Marseille.

La performance de « Room With A View » est prévue pour le 8 mai 2024 à 15h, avec un départ en ferry à 13h30 depuis le Mucem. Le tarif du billet est de 35€, incluant la traversée. Les réservations en ligne sont ouvertes depuis le 8 avril, et se font exclusivement sur le site internet du château d’If : www.chateau-if.fr

En savoir plus :



> Le Château d’If s’habille d’oeuvres numériques pour l’arrivée de la flamme

> Notre dossier consacré aux Jeux Olympiques 2024