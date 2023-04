Diplômée d’un master en journalisme et communication internationale de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, Anaïs Rieu a rejoint en ce mois d’avril l’IRD après douze années d’expérience en communication spécialisée dans les domaines de la coopération internationale, de l’environnement et de la culture.



Anaïs Rieu a débuté sa carrière au Laos au sein d’une ONG œuvrant à la protection des éléphants d’Asie, avant de rejoindre l’Institut français et l’Alliance française en Indonésie puis RFI à Paris. Elle rejoint ensuite le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en 2012, en tant que responsable de l’analyse politique et de la communication du consulat général de France à Bombay.

En 2014, elle intègre l’opérateur interministériel de coopération technique internationale, Expertise France, aujourd’hui filiale du Groupe AFD. Elle y occupe successivement les fonctions de responsable presse et digital, responsable de la communication externe, et est nommée responsable de la communication en 2018.

