Parmi les 6000 visiteurs et 250 exposants du grand salon Made in PME Sud, organisé par la CPME à Marseille la semaine dernière, on comptait bien sûr des PME, mais aussi de grands groupes français impliqués sur notre territoire.

Engie investit en décarbonation dans notre région

Ludovic Parisot, directeur régional Sud Corse Monaco du Groupe Engie, était présent au salon Made in PME Sud et a indiqué à Gomet’ qu’Engie était très investi dans la décarbonation au sein de notre territoire, notamment dans le domaine de l’industrie, comme à Fos-sur-Mer avec Gravithy, à La Mède en partenariat avec Total Energies, ou encore à Manosque, avec près d’un milliard d’euros qui seront investis notamment dans le domaine de la production massive d’hydrogène renouvelable.

Le plaidoyer transition d’Engie en chiffres sur le stand Engie au Salon Made in PME Sud, crédit Gomet

Le 18 avril, Ludovic Parisot a accueilli à Marseille le paléoclimatologue réputé Jean Jouzel, membre du GIEC et figure de la lutte contre le réchauffement climatique, qui s’est exprimé en conférence plénière durant le salon Made in PME Sud, ainsi qu’auprès des équipes régionales d’Engie. Engie compte 3500 collaborateurs dans notre région et l’ensemble des métiers du groupe y sont représentés (stockage et transport de gaz, terminaux méthaniers, productions d’énergies renouvelables, vente d’énergies, performance énergétique…).

Gautier Pype et Nicolas Ruiz, Engie Solutions, au Salon Made in PME Sud, crédit Gomet

Pernod Ricard double son rosé provençal avec Château Sainte Marguerite

Le leader mondial des vins et spiritueux, né à Marseille et employant à ce jour 18 500 personnes dans le monde, compte plus de 240 marques premium dans son portefeuille, “assemblage de pépites locales et de références mondiales”.

Solène Amouzegh, ambassadrice de marques et Cyril Olive, responsable marques et communication, Pernod Ricard France, au Salon Made in PME Sud, crédit Gomet

Présent à Made in PME, le groupe explique l’évolution de son portefeuille de marques vers la “premiumisation”, par exemple avec la cession du whisky écossais Clan Campbell et les acquisitions du rhum Bumbu de la Barbade, de la liqueur italienne Italicus, et localement du domaine viticole provençal Sainte Marguerite, qui était mis en valeur sur le stand Pernod Ricard. Propriété de la famille Fayard et de Pernod Ricard depuis 2022, situé à la Londe les Maures dans le Var, crû classé Côtes de Provence, Château Sainte Marguerite vient d’annoncer le projet d’acquisition de son voisin les Terres de Ravel et ses 280 hectares de vignes. A compter de cet été, le domaine s’étendra sur plus de 500 hectares, afin de poursuivre le développement des cuvées “Super premium, Ultra premium, Symphonie, Fantastique et Marguerite en Provence”.

Mise en scène de Château Sainte Marguerite, groupe Pernod Ricard, au Salon Made in Sud PME, crédit Gomet

Le traditionnel pastis Ricard, enrichi des déclinaisons Plantes fraîches en 2018 et Citron ou Amande en 2020, aura une place d’honneur dans le nouveau terminal 1 de l’Aéroport Marseille Provence, territoire dont il est un symbole. Le groupe n’oublie pas ses racines provençales et, après avoir quitté le site historique de Sainte Marthe pour regrouper ses équipes resserrées aux Docks, effectue actuellement un mouvement depuis Paris de renforcement des équipes marseillaises.

Pernod Ricard se définit comme un créateur de convivialité respectueux et responsable, et dans le cadre de sa politique de RSE, une de ses récentes campagnes publicitaires à destination des jeunes a ainsi pour thème, disruptif pour un alcoolier : « Buvez plus … d’eau ! »

Veolia bien représenté avec la société des Eaux de Marseille

Le véritable bar à eau de Made in PME était celui de la société des Eaux de Marseille, filiale de Veolia, représentée en conférence plénière par Sandrine Motte, directrice générale, qui est intervenue sur le thème de la transformation environnementale « Explorer des stratégies pour une entreprise plus verte et plus durable. »

Le bar à eau de la société des Eaux de Marseille au salon Made in PME Sud, crédit société des Eaux de Marseille

En effet, les Eaux de Marseille revendiquent « accompagner au quotidien les entreprises pour les aider à une utilisation raisonnée de l’eau et à s’inscrire dans la transformation écologique du territoire » et « être engagée pour une gestion responsable des ressources, en ne prélevant que la quantité nécessaire dans le milieu naturel : le canal de Marseille en puise moins de 5% sur les 5 à 7 millions m³ qui transitent dans la Durance. Cette régulation, associée à une gestion patrimoniale performante par l’entretien du canal et le renouvellement des canalisations, et à la recherche de fuites proactive, permettent d’économiser chaque année l’équivalent de la consommation d’une ville de 300 000 habitants. » Quelques jours après le salon, pour la Journée de la Terre le 22 avril, la société des Eaux de Marseille rappelait l’importance cruciale de l’eau pour notre planète.

Sandrine Motte, directrice générale de la société Eaux de Marseille s’exprimant au salon Made in PME Sud, crédit société des Eaux de Marseille

AG2R La Mondiale se rassemble avenue du Prado à Marseille

Le grand groupe d’épargne, retraite et prévoyance animait un atelier sur la transformation sociétale et la prévention santé ainsi qu’un stand au salon Made in PME. Il compte 500 000 entreprises clientes, 15 millions de personnes et d’ayant-droit protégés et près de 15 000 collaborateurs. La direction régionale Provence Alpes Côte d’Azur emploie environ 500 personnes, dont la moitié à Marseille, qui se rassemblent actuellement dans l’immeuble du 485 avenue du Prado : après le repli des adresses de la Canebière et de Castellane, le groupe a tout récemment cédé son immeuble du quai d’Arenc, le Balthazar, conçu par Carta Architectes, acquis en 2012 et livré en 2014.

Immeuble Balthazar, Marseille quai d’Arenc, crédit Carta architectes

Onet avance

Le groupe de services aux 160 ans d’existence, né à Marseille, emploie 66 000 personnes. Sa présidente du directoire, Emilie de Lombarès, qui représente la 7e génération d’un actionnariat familial entrepreneurial, intervenait à la conférence de Made in PME sur le thème de la transformation sociétale :« L’entreprise avance, car elle est un organisme vivant, qui capte les tendances, apprend, cherche, trouve les ressources, innove. C’est un lieu de coopération, un collectif qui ne fonctionne pas en silos : un modèle de société.»

Emilie de Lombares, présidente du directoire d’Onet, s’exprimant au salon Made in PME Sud, crédit Gomet

Elle rappelle que le groupe Onet est engagé dans une démarche RSE (responsabilité sociétale -et environnementale- d’entreprise) depuis 20 ans. Il fallait de la vision et de la persévérance pour travailler pendant de longues années sur une solution de nettoyage bio, qui était alors une innovation de rupture et un nouveau modèle, qui a soulevé d’abord beaucoup de scepticisme, avant de s’avérer à ce jour très demandée.

En conclusion, les entreprises doivent toutes se réinventer, quelle que soit leur taille …