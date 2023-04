L’enseigne de petfood KoKoon Animal Shop est née dans le Var à Brignoles en 2005. Elle distribue, à l’époque, de l’alimentation, des petits équipements, des accessoires pour les animaux de compagnie. Marion et Nicolas Roux développent leur entreprise en ouvrant des points de vente dans les zones d’activité, (la plus proche de Marseille est à la Pioline près d’Aix-en-Provence), avec des surfaces de vente de 250 à 500 m².

Positionnée sur le discount, avec 4 000 références de produits dans l’univers des animaux de compagnie chiens, chats, rongeurs, mais aussi la basse-cour ou le cheval, l’entreprise connaît une croissance régulière et constitue un réseau de 18 magasins intégrés et 10 magasins affiliés principalement dans le quart sud-est. L’enseigne distribue à la fois les grandes marques du petfood et ses propres produits sous sa marque distributeur « Daff ». Avec une soixantaine de personnes, cette réussite du secteur de l’animalerie, réalise un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros.

L’enseigne à Aix en Provence

En 2019, les fondateurs ont souhaité ouvrir leur capital et céder une part minoritaire à un VC. C’est A Plus Finance qui est entré en actionnaire minoritaire dans l’entreprise lors d’une opération conduite par Jean-Michel Sibué. En 2022, Marion et Nicolas Roux ont voulu poursuivre le désengagement de leur entreprise. « Les cédants avaient un projet de vie, ils voulaient passer à autre chose, explique à Gomet’ Jean Michel Sibué directeur associé de A Plus Finance. Le modèle Kokoon fait la preuve de sa pertinence et il a un bel avenir. Nous sommes restés quatre années au capital et les objectifs de croissance que nous nous étions fixés pour cinq ans ont été atteints en quatre uniquement par de la croissance organique malgré la pandémie.»

Les deux fonds, Siparex Entrepreneurs et Tertium Invest, se sont positionnés à la mi-2022 en mettant sur la table entre 5 et 8 millions d’euros. La question centrale était alors d’identifier le manager qui prenne la suite des fondateurs. Question sensible, plus encore que les fonds, puisque la distribution spécialisée demande des compétences pointues, une expérience de la relation client et une proximité avec les points de vente.

Nicolas Mourier, un passionné de l’outdoor

Nicolas Mourier déménage de l’Ardèche vers le Var

Siparex, le fonds lyonnais avait eu une collaboration fructueuse depuis 2013 avec Nicolas Mourier, entrepreneur de 44 ans, mais qui avait une expérience dans un domaine totalement différent et éloigné du petfood : l’outdoor. De 2001 à 2010, il développe sous l’enseigne Gravicimes à Valence la vente de produits pour randonnée, trail, ski de randonnée et escalade alpinisme. Puis avec Nicolas Million, ils fondent Approach Outdoor avec 5 000 références en stock parmi 200 marques outdoor & glisse. Ils ouvrent cinq enseignes, spécialisées dans la vente des produits de ski de randonnée, escalade et montagne dans des zones d’activité, à Valence, Gap, Briançon, Montpellier et Aix-en-Provence avec des équipes de conseillers passionnés et pratiquants et une boutique en ligne.

En 2021, les fondateurs cèdent leur entreprise à un de leurs principaux concurrents, Chullanka, dirigée par Christophe Aboulin, une enseigne outdoor française créée en 2007.

Nicolas Mourier fait une pause, en Ardèche, puis, après 18 mois, se met en recherche d’une nouvelle aventure entrepreneuriale. En juillet 2022, Cyril Fromager et Théo Maupin de Siparex Entrepreneurs lui présentent l’opportunité de reprendre Kokoon Animal Shop. « C’est loin de l’outdoor, concède Nicolas Mourier, mais explique-t-il à Gomet’, le schéma de réseau, d’implantation dans les zones d’activité, la relation à la clientèle, le modèle numérique sont similaires ».

Pendant sa dernière période dans l’outdoor, il avait construit « un modèle d’entreprise omnicanal mettant au cœur de son dispositif le client » qui a permis à la société de réaliser 20 % de son chiffre d’affaires en ligne. Il présente aux repreneurs un projet de développement axé sur les points de vente dans le Sud-Est avec une densification commerciale et une stratégie digitale qui fidélise les clients.

La croissance par l’ouverture de nouveaux espaces de vente

Une opération nouée en un temps record

Le montage de l’opération s’est réalisé dans un temps record. Le fonds d’investissement Tertium, à travers son véhicule Tertium Croissance et Siparex Entrepreneurs prennent à eux deux la majorité du capital. Mais, Romain Gerla, chargé d’affaires senior chez Tertium, souligne : « Nous restons fidèles à notre ligne de conduite, puisque nous sommes un actionnaire minoritaire aux côtés de Siparex. L’expérience de Nicolas dans la distribution spécialisée, notamment sur la partie digitale nous a convaincus de sa capacité à accompagner Kokoon dans sa transformation numérique, où les ventes sur internet représentent désormais plus de 15 % du marché ». À Plus Finance, cède ses parts, Nicolas et Marion Roux vendent, mais séduits par le projet décident de rester actionnaire minoritaire de la société.

Le modèle multicanal en animalerie…

Nicolas Mourier avec son fonds NB Equity devient manager et actionnaire minoritaire. « Notre projet, dit-il, est de doubler le réseau en cinq ans en densifiant la présence de l’enseigne sur le territoire du grand sud-est avec un développement du digital. Nous n’avons pas de vision de réseau de franchise, nous avons une dizaine d’affiliés avec des liens light ; si des opportunités se présentent nous les regarderons avec intérêt, mais nous comptons d’abord sur notre réseau de magasins intégrés et de la marque en propre « Daff » tout en mettant le digital au service du réseau, afin de faire évoluer Kokoon vers un modèle omnicanal. Nous voulons garder l’ADN de l’entreprise avec des prix attractifs et un réseau de vendeurs spécialisés. Nous mettrons l’accent sur la formation des vendeurs, sur le retour client, sur le service en magasin et le traitement de la data. »

Acquéreurs



NB Equity, Nicolas Mourier

Tertium : Stéphane Assuied/Directeur Général, Romain Gerla/Chargé d’affaires senior

Siparex Entrepreneurs : Cyril Fromager, Théo Maupin



Cédants



Fondateurs : Nicolas et Marion Roux

A Plus Finance : Jean-Michel Sibué



Banques



BNP Paribas

SG SMC



Conseils acquéreurs



Juridique : Nova Partners, Olivier Nett, Erwan Savoia

Financier : Mortier & Co, Lucas Reynier, Jonathan Haidar



Conseils cédants



Clairfield Marseille : Pierre-Alexandre Suide, Charlotte Berthelot

Cadji Avocats : Anne-Laure Dufau, Laura Grosselin