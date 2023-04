Share on Facebook

Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, en partenariat avec Gomet’, donne la parole à Frédérique Jacquemin, journaliste marseillaise et fondatrice du nouveau e-media « Maintenant ! ». Ce magazine trimestriel dédié à « l’acclimat’action » vient de se lancer l’échelle locale Aix-Marseille Provence. Un premier numéro sera mis en ligne jeudi 27 avril sur un tout nouveau site internet.

L’idée de ce journal numérique, sans publicité, est de favoriser la compréhension des enjeux climatiques à l’échelle locale. « Maintenant ! » s’adresse à toute la population d’Aix-Marseille, et dispose également d’une newsletter gratuite. Un dossier spécial sera consacré, dans ce premier numéro, à la gestion des déchets sur notre territoire. L’entretien est animé par Sophie Hébrard de BFM Marseille et Rémi Liogier de Gomet’.

Le coupe-vent Couzy (89 euros) est conçu à partir d’une aile de kitesurf

Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle de la grande chasse au trésor organisée par l’association de défense de l’environnement Sauvage Méditerranée. Une suite d’énigmes et de défis sur le thème de l’art guidera les participants jusqu’au mystérieux déchet d’or. L’atelier aixois Sauvage Méditerranée fabrique ses propres bijoux écolos à partir de morceaux de plastique ramassés sur les plages de la région.

En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine : il s’agit du coupe-vent imaginé par la marque marseillaise Couzy, dont la boutique est située rue Saint-Savournin (5e). Couzy récupère tous types de tissus ou de textiles inutilisés – des voiles de bateau, des bâches, des ailes de kitesurf etc. – afin de les transformer en objets du quotidien, à la fois utiles et colorés. On appelle cette pratique l’upcycling.

