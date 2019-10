CMA CGM poursuit sa politique d’investissement dans des start-up marseillaises. Après Traxens, Notilo Plus ou encore BuyCo, l’armateur annonce mardi 29 octobre une prise de participation au sein de Wing, une jeune entreprise de logistique. Ni la part de capital acquise, ni le montant de l’investissement ne sont précisés. L’opération a été réalisée via la fonds CMA CGM Ventures et une alliance industrielle se dessine avec la filiale du groupe maritime Ceva Logistics.

La logistique du premier kilomètre pour le e-commerce

Créée en 2015 à Paris par Jean-Baptise Maillant, Antoine Sentenac, Justin Brottes et Clément Kuhn, Wing a développé un service de logistique urbaine dédié aux e-commerçants. « En quelques clics depuis une plateforme en ligne, les clients de Wing voient un coursier se présenter pour récupérer les commandes vendues sur Internet. Celles-ci sont ensuite déposées dans un entrepôt logistique, où elles sont emballées et expédiées. En moins de 48 heures, les commandes sont livrées au client final », explique un communiqué. Au mois de juin dernier, la start-up a intégré Zebox, l’incubateur de CMA CGM à Marseille et l’intérêt de l’armateur pour cette solution innovante se précise.

Un partenariat industriel et commercial avec Ceva

Depuis le rachat de Ceva en début d’année dernière, le groupe ne cache plus ses ambitions pour conquérir de nouvelles parts de marché dans la logistique en mer comme sur terre. Il voit dans Wing, une offre complémentaire de celle de Ceva. Les deux entreprises ont donc conclu un partenariat industriel et commercial : « Cette collaboration avec Wing s’inscrit pleinement dans l’ambition de Rodolphe Saadé en faveur de l’innovation digitale. Le groupe confirme sa volonté d’offrir à ses clients des services toujours plus innovants sur l’ensemble de la chaîne logistique », commente dans le communiqué, Nicolas Sartini, le directeur général de Ceva Logistics. Concrètement, de nouvelles offres communes sont en train d’être créées pour toucher l’ensemble de la chaîne jusqu’au commerçant. Ceva offre également de l’espace dans ses entrepôts à Wing. La start-up devrait trouver sa place à Paris et à Fos-sur-Mer.