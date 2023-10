Coco Velten est devenu un tiers-lieu social emblématique de Marseille depuis 2018 : haut en couleurs, aux multiples usages et ouvert sur le quartier Saint-Charles (10e). Mais « c’était bien une occupation temporaire qui ne devait pas être pérenne », rappelle, en écho à notre précédent article, Audrey Gatian, la présidente de Marseille Habitat, le bailleur social de la Ville de Marseille qui a racheté les murs en mars 2023. Les travaux pour mener à bien le nouveau projet chiffré à 10 millions d’euros devraient commencer début 2024.

Yes We Camp, l’une des trois structures qui gèrent le lieu jusqu’au 8 décembre 2023, est en effet spécialisée dans l’occupation temporaire des lieux lorsqu’ils sont entre deux « vies ». Coco Velten regroupait trois activités distinctes : une résidence de 80 places d’hébergement d’urgence gérée par le groupe SOS, de la location de bureaux coordonnée par Plateau urbain et une cantine solidaire.

Audrey Gatian, la présidente de Marseille Habitat, présente son plan stratégique aux côtés du DG Frédéric Pâris et des élus de la Ville de Marseille (Crédit : MG)

Dans son nouveau projet, Marseille Habitat tient à conserver ces trois activités. « On a un projet très précis sur ce que va devenir Coco Velten. Il y aura toujours le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) avec 80 hébergements, un projet autour des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) et une cantine solidaire », détaille Audrey Gatian, par ailleurs adjointe au maire de Marseille, en charge des mobilités et de la politique de la Ville. Le bailleur social ajoute deux autres activités : 16 logements sociaux et un accueil de jour pour les femmes et les enfants.

En juillet dernier, un appel à manifestation d’intérêt (AMI) a été lancé pour trouver un porteur de projet sur la cantine solidaire de 250 m2 située au rez-de-chaussée, comme un socle du projet. D’autres AMI seront publiés au début de l’année prochaine, une fois que la phase de travaux aura démarré. « C’est très compliqué de lancer des AMI alors que les travaux vont commencer, car les porteurs de projets ont du mal à se projeter », explique Audrey Gatian.

L’agence d’architecture Huit et demi, fruit de la fusion des quatre agences M+N architectures, bauA, l’atelier Mossé Gimmig et Alexandre Chapuis, a été sélectionnée par le conseil d’administration de Marseille Habitat pour repenser le bâtiment. Les professionnels sont en train de réaliser les études avant de commencer les travaux qui devrait durer un an. Le nouveau projet – qui n’empruntera certainement pas le nom de Coco Velten – devrait voir le jour au cours de l’année 2025.

