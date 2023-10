Une boîte de mouchoirs indiquant « au revoir » a été postée sur Instagram par l’équipe de Coco Velten. Le projet social installé sur 4 000 m2 dans les anciens locaux de la Dirmed, rue Bernard-Dubois (1er) devant la Porte d’Aix, prendra fin le 8 décembre après cinq ans d’activités. Le bailleur social de la Ville, Marseille Habitat, propriétaire des lieux depuis le 31 mars 2023, va entamer une période de travaux pour produire des logements sociaux.

« Marseille Habitat travaille sur la construction d’un nouveau projet. Ce dernier ne pourra voir le jour qu’à partir de fin 2025, compte tenu des nombreux travaux nécessaires à la rénovation du bâtiment », explique l’équipe de Coco Velten. Le bailleur social de la Ville a racheté le bâtiment depuis plusieurs mois pour 1,3 million d’euros « mais jusque-là nous n’avions aucune visibilité sur le calendrier des travaux… C’était très flou », explique une source proche du dossier.

La publication Instagram évoque plus en détails l’avenir du lieu d’ici deux ans : « Une partie des espaces présents actuellement seront maintenus dans le projet futur, notamment le centre d’hébergement, la cantine solidaire et une partie des locaux d’activités. A ces derniers, seront ajoutés des logements sociaux et un accueil de jour pour femmes. »

Graffiti Coco Veten (Crédit : MG)

Si certaines activités continueront, elles seront cependant réduites en raison de l’aménagement des logements sociaux. Le tiers-lieu social Coco Velten géré depuis 2018 par Yes We Camp, le groupe SOS et Plateau urbain, accueillait 80 résidents sans-domicile fixe, 42 entreprises via un espace de travail, une cantine solidaire et des événements culturels tout au long de l’année.

L’activité de Coco Velten était viable

Au fil des années, les trois structures avaient remporté la confiance de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, l’ancien propriétaire, qui leur avait donné l’autorisation d’occuper temporairement les lieux, dans le cadre de l’expérimentation LabZéro. La gestion était devenue viable entre les recettes de la cuisine, la location des bureaux, et les subventions.

Pour balayer ces belles années et dire au-revoir aux personnes ayant oeuvré de près ou de loin au projet, les équipes donneront une grande fête dans les locaux le 16 décembre, à l’approche des fêtes de Noël.

