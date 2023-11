Ce week-end, les 24, 25, 26 novembre 2023, la Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône organise sa collecte dans 190 magasins. Cette année, la collecte nationale s’inscrit dans un contexte inédit pour l’ensemble du réseau des Banques alimentaires, qui observe une nette augmentation du nombre de personnes accompagnées, alors que l’inflation fragilise non seulement les personnes démunies mais aussi l’approvisionnement en produits des Banques alimentaires. Dans ce contexte, la collecte nationale 2023 constitue un défi majeur contre la précarité alimentaire.

Dans les Bouches-du-Rhône, la Banque alimentaire a accompagné en 2022 plus de 176 000 personnes en situation de précarité alimentaire, à travers ses 205 associations locales partenaires, en hausse de plus de 33% en un an. Elle avait collecté l’équivalent de 620 000 repas lors de la collecte nationale 2022 et espère cette année atteindre l’équivalent de plus de 700 000 repas. La mobilisation de toutes et tous est indispensable.

Comment donner ? dan les magasins ou sur Monpaniersolidaire.org

Pour les conso-acteurs qui souhaitent donner des denrées, rendez-vous les 24, 25 et 26 novembre dans les magasins ou bien pour une collecte à portée de clic avec Monpaniersolidaire.org

Il est aussi possible de se mobiliser en tant que bénévole, quelques heures sur ces trois jours, dans un magasin proche de chez soi ou dans un entrepôt : 4 500 personnes mobilisées sur notre territoire sont attendues pour revêtir le gilet orange et garantir le succès de la collecte. Pour s’inscrire : ba130.collecte@banquealimentaire.org ou www.jeveuxaider.gouv.fr

La Banque alimentaire : de multiples causes

Rappelons que la Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône, association loi 1901, présidée par le chef d’entreprise engagé Joseph Arakel, œuvre dans le domaine de l’humanitaire et de l’économie sociale et solidaire. Son action se fonde sur la gratuité, la lutte contre le gaspillage, le don, le bénévolat, le partage et le mécénat. Grâce à l’engagement de 155 bénévoles et 14 salariés, les denrées reçues de l’Union Européenne, de l’Etat, des grandes surfaces, des industriels ou de la collecte auprès du grand public, sont ensuite redistribuées dans leur totalité aux associations ou CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale) partenaires, tout au long de l’année. En plus de son activité de distribution de denrées, elle propose à ses partenaires des formations sur la sécurité alimentaire, l’hygiène et l’équilibre alimentaire, la gestion d’un petit budget à travers des ateliers cuisine et s’investit ainsi pleinement dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.