Alerte rouge et trombes d’eau en Provence. Pour faire face à l’épisode pluvio-orageux qui s’abat sur le territoire depuis dimanche soir, la Métropole d’Aix-Marseille mobilise en urgence des moyens supplémentaires ce lundi 4 octobre. Pas moins de 650 agents de la collecte et dix balayeuses poids lourds arpentent les rues métropolitaines depuis ce matin. Mais le ramassage des ordures à Marseille, à peine visible par endroit, arrive bien tardivement. Et il va se complexifier. Suite aux intempéries, en plus d’être pleines à craquer, les poubelles sont gorgées d’eau… Alimentés par les averses à répétition, les ruisseaux artificiels emportent les déchets au passage. Le retour à un semblant de salubrité à Marseille, promis en fin de semaine dernière par la Métropole, semble désormais plus que compromis.

[Bad buzz] 😡 Le centre de @marseille (ici La Plaine) croule toujours sous les tas d’ordures ce lundi matin alors que les violentes pluies charrient une partie de nos déchets dans… la mer. #poubelleslaville pic.twitter.com/JH42zkD4P8 — Gomet’ (@Gometmedia) October 4, 2021

La cité phocéenne se noie dans les immondices. Les séquelles de la grève des poubelles, qui s’est achevée vendredi suite à un accord entre la Métropole et le syndicat majoritaire FO, sont encore bien visibles à Marseille. Le week-end n’aura pas suffit. La Métropole le concède, certaines zones du centre-ville « n’ont pas été correctement nettoyées depuis le jeudi 23 septembre ». C’est le cas des 1er, 4e, 5e, 6e et 7e arrondissements. Sur twitter, certains critiquent d’une part la lenteur des négociations avec les syndicats qui ont laissé fleurir des tas d’ordures un peu partout en ville. Mais également la mollesse de la collecte métropolitaine, insuffisante dans plusieurs quartiers dont La Plaine (5e). Aujourd’hui, tous ces détritus sont emportés par les torrents d’eau. D’impressionnantes coulées d’ordures se forment à Marseille et prennent, en plein épisode orageux, la direction de la Méditerranée, une mer déjà en danger.

Martine Vassal, qui se félicitait encore vendredi de la fin de la crise des poubelles, assiste impuissante au saccage de Marseille par les eaux. « En deux heures, on a pris l’équivalent de deux mois de pluie », remarque-t-elle ce lundi matin au micro de BFMTV. La présidente de la Métropole s’est d’ailleurs rendue à Cassis pour « constater les dégâts », comme elle l’exprime sur Twitter. Elle demande à Emmanuel Macron « la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour l’ensemble des intempéries qui interviennent sur notre territoire ».



Benoît Payan demande à la Métropole Aix-Marseille-Provence de « prendre, de toute urgence, toutes les mesures pour le ramassage des ordures qui obstruent les évacuations d’eau, aggravent le phénomène d’inondation et compliquent l’intervention des secours ». Le maire de Marseille déplore dans une interview donnée ce mardi à franceinfo que la Ville ne puisse pas intervenir elle-même. « Cela m’insupporte », s’agace-t-il rappelant qu’il reste 3000 tonnes d’ordures non-ramassées à Marseille.

