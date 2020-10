À l’occasion d’une conférence organisée par l’Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement (Arbe), les acteurs territoriaux ont été invités à partager leur expérience sur une transition écologique dynamique. Le plan de relance du gouvernement prévoit un tiers du budget pour la transition écologique, une transition qui commence à l’échelle locale comme le montre Miramas.

Lors de cette conférence « Territoires en transition en Provence Alpes Côte d’Azur », le maire PS de Miramas, Frédéric Vigouroux, a témoigné des actions et solutions mis en place dans sa commune depuis 2008. Miramas étant LE bon élève en matière de politique environnementale grâce notamment au Plan Local d’Urbanisme révisé en 2017. Un plan qui prévoit plus d’espaces naturels et d’espaces agricoles (65% désormais), et moins de zones urbaines (31%).

« Le développement durable et la transition écologique, c’est une pensée globale mais qui passe par des actions locales. » Frédéric Vigouroux, maire de Miramas.

Les outils mis en place sont en accord avec le Pacte pour la transition citoyenne signé en février dernier. La petite commune, bien ancrée dans la métropole, participe également au projet « Territoires zéro déchet zéro gaspillage » lancé par le Ministère de la transition écologique et solidaire, avec moins 7% de déchets en un an.

À travers l’engagement de son maire, aidé par la Région Sud et l’Arbe, Miramas montre l’exemple en matière d’écologie et milite pour plus d’espaces protégés favorisant la biodiversité. Préserver et dé-imperméabiliser les sols ainsi que bannir les pesticides sont les actions souhaitées par la commune.

Enfin lors de cette web-conférence la restauration collective et l’éducation à l’environnement, deux sujets importants, ont été mentionnés. Des thèmes qui commencent à l’école avec la lutte contre le gaspillage dans les cantines notamment. L’objectif, et peut être la solution, du maire Frédéric Vigouroux est de favoriser les circuits courts avec de la nourriture 100% bio : mieux manger, moins gaspiller.

