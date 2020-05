Share on Facebook

Cette période de confinement peut déjà être qualifiée « d’historique » tant elle est inédite. Qui aurait pensé un jour vivre pareil moment ? Un laps de temps, court sur l’espace d’une vie, mais qui l’aura inévitablement marquée. C’est pourquoi le Mucem, l’emblématique musée marseillais qui se définit comme « musée du contemporain et du quotidien », a lancé un appel aux dons pour collecter les objets représentatifs de ce confinement.

[Appel aux dons pour une collecte participative]

À l’heure où la moitié de la population mondiale vit confinée, le #Mucem lance un appel au don : proposez les objets ou documents qui pour vous, symbolisent, incarnent, traduisent votre quotidien confiné.https://t.co/1jZ6wbHawb pic.twitter.com/ZKcN7ddzmH — Mucem (@Mucem) April 21, 2020

Objets et documents attendus, surprenants, bricolés

L’opération a démarré il y a quelques jours et va s’étaler jusqu’au 31 mai 2020. Le Mucem est en quête d’objets ou documents qui sont devenus « les indispensables» de cette période de confinement. « Attendus ou surprenants, officiels ou bricolés, créateurs de liens ou symboles d’isolement, traduisant les formidables solidarités et soutiens qui se mettent en place ou au contraire les mouvements de rejet et de peur », précise l’institution.

Émilie Girard, directrice scientifique du Mucem, donne davantage de détails dans une vidéo diffusée sur le site du musée : « En termes d’objets attendus, on pense bien sûr aux masques qui sont les objets symboliques de cette période. Mais j’aimerais aussi que le musée soit surpris par les propositions. Ça peut être des objets usuels, de cuisine, que l’on partage et fabrique avec les enfants, mais aussi ce qui concerne les sorties, les élans de solidarité, les mouvements de rejet, de crainte et de peur comme les courriers que les personnels soignants ont pu recevoir leur demandant de quitter l’immeuble où ils habitent ».

Pour vous aider à choisir ces éléments, posez vous deux questions simples : quels sont selon vous les objets qui parlent de la situation dans laquelle vous vivez, travaillez, passez le temps ou encore enseignez à vos enfants ? Et quels objets traduisent la manière dont vous organisez vos sorties, vos relations avec les autres, proches ou lointains, chez vous et à l’extérieur, en France ou à l’étranger ?



Des objets au coeur d’une expo du Mucem ?

Toutes les propositions ne seront pas retenues. L’ensemble sera par contre étudié par l’équipe dédiée à la conservation du Mucem. Si un objet a retenu son attention, sa collecte sera organisée à la fin du confinement. Que deviendront-ils ensuite ? Ils rentreront dans un premier temps dans les collections du musée, en attendant qu’une éventuelle exposition sur le Covid-19 ou la pandémie voit le jour d’ici quelques années. « Peut-être aussi à plus court terme, lors d’une exposition que le Mucem prépare pour 2022 sur le sida. Cette épidémie du sida pourrait être recontextualisée à l’aune des pandémies globales que l’on connaît tous et à l’aune de cette pandémie qui sera très présente dans les esprits à cette période-là », glisse Émilie Girard.

Comment participer ?



Les propositions de dons sont à adresser par mail à confinement@mucem.org (en utilisant un service d’envoi de fichiers lourds si les pièces jointes de votre mail dépassent les 6 Mo). Chaque proposition de don doit être accompagnée de :

> une ou plusieurs photographie de l’objet (dont certaines, si possible, de l’objet dans son contexte d’utilisation ou de fabrication),

> un témoignage (oral ou écrit en quelques lignes) expliquant la raison du don et l’importance de l’objet dans votre contexte actuel.

La collecte sera clôturée le 31 mai 2020.

