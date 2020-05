Share on Facebook

Parmi les mesures de déconfinement édictées par Edouard Philippe mardi 28 avril, celle qui concerne la réouverture des écoles au 11 mai est certainement l’une des plus incomprises parmi la population. A Aix-en-Provence, la maire LR Maryse Joissains s’est exprimée sur le sujet dans une vidéo du 29 avril, en tentant de rassurer ses administrés. « J’ai souhaité m’adresser à vous directement car je suis très sollicitée par des parents inquiets » y dit-elle, indiquant « comprendre leur inquiétude ». « Si je comprends mal la décision de rouvrir les écoles, je mettrai en place toutes les mesures et préconisations pour que cette rentrée se passe le mieux possible » a-t-elle poursuivi, affichant un objectif de « permettre aux 5 à 10 % d’enfants en décrochage scolaire de se remettre à niveau ».

« J’ai demandé aux services de la ville d’activer tous les dispositifs de soutien scolaire pour les accompagner dans cette période où ils seront moins nombreux en classe » développe-t-elle, avec l’intention de « mettre en musique les mesures gouvernementales ». Tentant de rassurer au mieux des parents inquiets du déconfinement des écoles, elle indique sa volonté que « tous les personnels municipaux présentant des symptômes qui seront en contact avec vos enfants soient testés en amont de la rentrée ».

Enfin, la maire d’Aix-en-Provence a souhaité faire un geste à destination des familles, en annonçant que les garderies facturées en mars seraient intégralement remboursées. « Bien évidemment il n’y aura pas de facturation durant la période de confinement », précise-t-elle également.

