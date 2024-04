Share on Facebook

La crise du groupe Casino confronté à un mur de la dette à l'échéance 2025 a conduit à la cession de ses hypermarchés en deux vagues successives à Intermarché, Auchan et Carrefour. Or Casino était le premier client du groupe High Co, l’agence marketing du pays d’Aix, cotée en bourse qui vient de rendre public…