L’association marseillaise spécialiste de l’orientation et l’éducation des jeunes Evocae (Education pour la VOcation et l’Accès aux Etudes) organisait une conférence sur le thème de la confiance des jeunes le 13 février à l’incubateur Zebox à Marseille. En présence d’invités et intervenants sélectionnés, Laurence Decréau, déléguée générale et fondatrice du Festival des vocations, dont la 2e édition se tiendra au Mucem du 30 mai au 1er juin 2024, est intervenue sur l’importance de trouver sa place, clé de la confiance.

Lors de la soirée, l’instructif baromètre Jeunesse et confiance établi par VersLeHaut a été présenté. VersLeHaut, représenté par son délégué général Guillaume Prevost et son équipe est un groupe de réflexion dédié à la jeunesse et l’éducation, labellisé Think Tank & Transparent *** par l’Observatoire européen des think tanks et association loi 1901 à but non lucratif, reconnue comme organisme d’intérêt général à caractère scientifique.

Baromètre Jeunesse et confiance : des inégalités de genre et d’origine

Le constat majeur selon le 9e baromètre Jeunesse et Confiance, publié tous les ans depuis 2015 en partenariat avec l’institut de sondage Opinionway, est que 74 % des jeunes interrogés affirment avoir confiance en eux, mais pourtant plus de huit jeunes sur 10 renoncent à leurs aspirations justement par manque de confiance.

Les enseignements du baromètre Jeunesse & confiance 2023 de Vers le Haut présentés le 13 févrer 2024

Les jeunes scolarisés en éducation prioritaire et les jeunes femmes sont les plus nombreux à ne pas suivre leurs rêves faute de confiance, et on note un net décalage entre le niveau de confiance en soi des étudiants et des jeunes demandeurs d’emploi. Selon Vers le Haut, « le phénomène d’auto-censure est bien documenté : par exemple, une récente note d’information du ministère de l’Éducation nationale pointe la corrélation entre les caractéristiques socio-économiques des familles et les souhaits d’orientation en seconde. » François-Xavier Huart, dirigeant fondateur d’Evocae, a pour méthode de “partir du projet du jeune, l’écouter. A 18 ou 20 ans tout est encore possible plus facilement. La confiance c’est l’enjeu n°1 chez les jeunes qu’on rencontre. »

Baromètre Jeunesse & confiance 2023, crédit verslehaut.org

En solutions évoquées par le think tank, « les jeunes et leurs parents plébiscitent le mentorat et les outils éducatifs comme leviers pour cultiver la confiance en soi et surmonter les blocages, » par exemple des ateliers de gestion du stress et de prise de parole en public, demandés massivement par les jeunes issus de zones urbaines sensibles et de zones d’éducation prioritaire.

Un optimisme dominant mais en baisse

Au delà de la confiance en eux-mêmes, la confiance des jeunes en l’avenir est positive pour les deux-tiers d’entre eux, ce qui laisse tout de même un tiers dans l’incertitude et la défiance, et ce chiffre est en baisse et même au plus bas depuis sa mesure.



Un facteur explicatif ou aggravant est peut-être à rechercher du côté du contexte environnemental. En effet, toujours selon les études menées par VersLeHaut, le poids du défi environnemental a un impact important sur :

la capacité à s e projeter dans l’avenir de 75 % des jeunes et même de 84 % des jeunes résidant en zone urbaine sensible,

de 75 % des jeunes et même de 84 % des jeunes résidant en zone urbaine sensible, les projets d’ études et professionnels de 61 % des jeunes et même de 72 % des jeunes ruraux,

de 61 % des jeunes et même de 72 % des jeunes ruraux, et le bien-être et le moral de 71 % des jeunes.



et

38 % des jeunes ne sont pas confiants dans la société pour trouver des solutions face à ces enjeux,

pour trouver des solutions face à ces enjeux, 43 % des jeunes perçoivent l’inaction des grands acteurs comme un frein à leur engagement,

comme un frein à leur engagement, et 58 % des jeunes souhaitent s’engager dans l’action collective.

Evocae : lutter contre le décrochage post-bac

Evocae est un programme de formation et d’accompagnement créé en 2021, qui prépare de jeunes bacheliers aux défis des études post-bac. Située à Marseille, proche de la gare Saint-Charles, dans les locaux de l’école EMD, campus Biaggi, l’association Evocae s’adresse à des bacheliers issus de milieux défavorisés ou enclavés des Bouches-du-Rhône, ayant besoin de créer les conditions de leur réussite dans un environnement porteur.

En classe d’une vingtaine, le programme leur propose un dispositif complet, dans la continuité des dispositifs d‘égalité des chances existants. Abordé dans sa globalité (personnelle, éducative, scolaire, d’orientation), chaque jeune se voit offrir une césure, pour lui donner confiance et le préparer aux études post-bac ; puis un suivi personnalisé jusqu’à l’obtention du diplôme favorisera son insertion professionnelle. En luttant ainsi contre le décrochage post-bac, notamment chez des jeunes cumulant des difficultés sociales, matérielles et culturelles, Evocae veut contribuer au développement social et économique du territoire.

François-Xavier Huard (Evocae) et Laurence Décreau (Festival des vocations) dans les studios de Dialogue RCF à Marseille par ©Robert Poulain

Directeur du programme, François-Xavier Huard est diplômé d’HEC en 2003 et a acquis pendant 12 ans une expérience opérationnelle et managériale dans l’industrie métallurgique (Vallourec, Aubert&Duval). Son parcours l’a aussi conduit à passer plusieurs années dans des missions de solidarité : d’abord dans le monde rural au Cambodge pour les ONG Enfants du Mékong et 1001 Fontaines, puis plus récemment à Madagascar, où il a dirigé pour l’Institut européen de coopération et de développement (IECD) le programme SESAME (Soutien aux Etudes Supérieures et Accès à un MEtier porteur) entre 2018 et 2020.

Inspiré par ce modèle d’accompagnement, il a choisi de poursuivre son aventure éducative en fondant Evocae à Marseille en 2021. Il a participé notamment aux Rencontres méditerranéennes à la conférence sur le travail et l’intégration en septembre 2023, aux Rencontres de la finance verte et solidaire organisées par Gomet’ en novembre 2023 et à l’émission M comme Midi le 6 février 2024 de la radio chrétienne Dialogue RCF (Aix Marseille), partenaire d’Evocae.

