Marseille accueille le Congrès mondial de la nature de l’UICN, l’Union internationale pour la conservation de la nature du 3 au 11 septembre 2021(1). Il sera l’événement planétaire qui se tiendra après les catastrophes écologiques de cet été et après la publication du dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental d’étude sur le climat).

Le Congrès de l’UICN se veut « une étape clé pour la conservation de la nature et le développement d’un nouveau cadre mondial pour la biodiversité ». Le Congrès mondial de la nature rassemble la communauté mondiale de la conservation de la nature. Organisé tous les quatre ans, ce congrès permet aux 1 400 organisations membres de l’UICN, dont des États, la société civile et les peuples autochtones, de déterminer de façon démocratique les questions les plus urgentes en matière de conservation de la nature, ainsi que les actions à entreprendre pour y répondre.

Gomet’ y apporte sa contribution avec la publication de dix avis d’experts de notre région qui éclairent à partir de leur expérience et de leurs analyses les problématiques territoriales. Ces textes ont été publiés dans notre Guide de l’élu éco-responsable qui a été adressé cet été à 752 décideurs de notre territoire.

A lire demain le premier volet de notre série avec François Fouchier, délégué Provence Alpes Côte d’Azur du Conservatoire du littoral.

Liens utiles :



(1) Les différentes composantes du Congrès auront lieu en format hybride