Après les rumeurs sur sa potentielle éviction de la direction de l’IHU Méditerranée Infection, Didier Raoult s’est expliqué sur son avenir dans une interview d’une demie-heure lundi 23 août dans la matinale de la chaîne d’informations en continu Cnews. Le microbiologiste a commencé par s’en prendre directement à François Crémieux, le nouveau directeur général de l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) : « L’idée du directeur général, c’est de détruire les fondements même de l’IHU et des équipes en place », prévient-il. Le professeur Raoult dénonce clairement une manœuvre politique pour l’écarter : « C’est le grand copain de Martin Hirsch et il m’en veut pour ce que j’ai dit de la gestion catastrophique de l’AP-HP », explique-t-il avant d’ajouter : « Il veut faire le ménage et j’en fait partie (…) mais il devra faire vite, avant avril, car après il y aura un changement de gouvernement et alors, ce n’est pas dit que le nouveau ministre de la Santé sera aussi hostile à l’IHU ».

AP-HM : Didier Raoult confiant dans le soutien du CA de l’IHU

A 69 ans, le directeur de l’IHU atteint l’âge de la retraite et il confirme qu’à partir du 1er septembre, il ne sera plus professeur des universités et praticien hospitalier. Par contre, il peut encore conserver son poste à l’IHU en demandant à son conseil d’administration de le salarier car la fondation de l’établissement est privée. Et Didier Raoult dispose encore de nombreux soutiens au sein du conseil notamment parmi les personnalités qualifiées comme le président de Région Renaud Muselier ou encore l’ancien ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy. Ses opposants se retrouvent plutôt parmi les membres fondateurs que sont l’AP-HM, Aix-Marseille Université ou encore l’Institut de recherche pour le développement (IRD). « Une réunion est prévue à la mi-septembre avec les membres fondateurs pour en discuter », annonce-t-il sur Cnews. Le conseil d’administration de l’IHU est au total composé de 18 membres et le Pr Raoult semble plutôt confiant sur l’issue du vote : « Je crois qu’ils me soutiennent. Après il y aura un vote qui décidera. »

Didier Raoult toujours sceptique sur l’efficacité des vaccins

Outre son avenir professionnel, le praticien est également revenu sur l’efficacité des vaccins contre la Covid-19. Une fois de plus, Didier Raoult se montre sceptique : « On voit bien que ce ne sont pas les pays les plus vaccinés qui ont le moins de cas », affirme-t-il citant l’Islande, le Royaume-Uni ou encore Israël. De plus, les effets sur la gravité de la maladie reste encore à prouver selon lui. « Pour établir que la maladie est moins grave chez les vaccinés que les non-vaccinés, il faut attendre d’avoir plus de chiffres sur un plus grand nombre de personnes », prévient-il. Pour protéger la population de la mortalité du virus, il propose de concentrer la vaccination « sur les personnes les plus à risques : les plus de 65 ans et ceux atteints de pathologies ». Et sur le choix des vaccins, il se dit « plus favorables aux versions inactives qu’aux vaccins ARN ».

« Plus on force les gens, plus ils se méfient.» Didier Raoult

Pour autant, Didier Raoult se défend d’être contre toute forme de vaccination. « Difficile de me prendre pour un anti-vaccin quand on connaît ma vie. J’ai par exemple poussé en 92 pour faire rembourser les vaccins contre l’hépatite B et la méningite », rappelle-t-il. Mais concernant l’obligation vaccinale, il critique une fois de plus la méthode du gouvernement : « Plus on force les gens, plus ils se méfient. Je crois davantage à la conviction qu’à l’obligation brutale. »

