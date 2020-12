Plusieurs fois repoussé à cause de la pandémie, le congrès mondial de la nature devrait finalement se tenir à Marseille du 3 au 11 septembre 2021. L’union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le ministère de la transition écologique l’ont annoncé mardi 15 décembre dans un communiqué.

Plus de 100 00 visiteurs attendus à Marseille

Initialement, cet événement international devait se dérouler au mois de juin dernier au Parc Chanot, puis il avait été repoussé en janvier avant de finalement être reporté une nouvelle fois au vu de la prolongation de la crise sanitaire.

Très attendu à Marseille, le Congrès mondial de la nature doit réunir selon l’UICN plus de 10 000 participants et attirer au total près de 100 000 visiteurs sur le territoire. « Grâce à son réseau d’organisations membres et d’experts, le 2ème dans le monde, une intense préparation a été mise en place pour être au rendez-vous et être force de propositions : plus de 100 évènements préparés, des recommandations politiques rédigées, un pavillon organisé avec toute une programmation valorisant l’expertise des membres français, une mobilisation des différents acteurs engagée, des actions de sensibilisation lancées sur les enjeux de la biodiversité », indique l’UICN sur son site internet.

Liens utiles :



> [Urgent] Le congrès mondial de la nature prévu en janvier à Marseille est reporté

> Le Congrès mondial de la nature de Marseille en suspens

> Foire de Marseille : le Congrès mondial de la nature mobilise