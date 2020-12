Au lendemain de la démission de Michèle Rubirola, son premier adjoint successeur désigné confirme sur facebook cet après-midi qu’il se présentera au conseil municipal de lundi pour reprendre le siège de maire de Marseille. « Je me présenterai pour concrétiser le projet que nous avons porté ensemble, celui de faire participer tous les Marseillais, de relever notre ville et d’en finir avec l’incurie de ces dernières années », déclare l’élu socialiste sur sa page.

« Peu de responsables politiques auraient eu ce courage »

Dans son communiqué, Benoit Payan salue le geste de Michèle Rubirola : « Peu de responsables politiques auraient eu ce courage, de placer la réussite du projet avant leur destin personnel. Son choix est difficile et honnête, je le salue et le respecte. En plaçant Marseille en premier, elle est fidèle aux valeurs que nous défendons », écrit-il. Le probable futur maire de Marseille tente de rassurer les électeurs du Printemps Marseillais en assurant de sa fidélité à la forme collective du mouvement : « Notre majorité est belle et plurielle. Elle est à l’image de notre ville, qui sait se réinventer, se recréer. Elle écoute, elle dialogue, elle avance. Elle ressemble à ces milliers d’hommes et de femmes qui ont fait le pari de l’espoir : le pari de se défaire des schémas du passé pour continuer à écrire une histoire, la nôtre, celle de cette ville qui n’a jamais eu peur de relever des défis », avance-t-il. Et de conclure : « Nous avons commencé ensemble, nous continuerons ensemble. Marseille le mérite ».

Une élection presque assurée

Pour rappel, lors du conseil municipal de lundi 21 décembre, Benoit Payan devra réunir la majorité des voix parmi les 101 conseillers municipaux de la ville. Le groupe Printemps Marseillais compte désormais 44 élus depuis le ralliement de deux anciens LR en septembre dernier. Avec le soutien des 8 voix du groupe de Samia Ghali, il obtiendrait la majorité absolue dès le premier tour s’assurant une élection rapide.

Liens utiles :



> Tous nos articles sur la démission de Michèle Rubirola dans notre rubrique politique