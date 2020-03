Le fameux Congrès mondial de la nature devait se tenir du 10 au 19 juin prochains au Parc Chanot de Marseille. La crise inédite que traverse la planète va certainement pousser les organisateurs à repousser cet événement international. Contacté par Gomet’, le président de la Safim, gestionnaire du Parc Chanot, Loïc Fauchon reste prudent. Il explique que « pour l’instant, aucune décision n’a officiellement été prise. »



Mais il reconnaît que compte tenu de « la durée et de l’importance du confinement dans le monde » il lui semble « difficile de maintenir une manifestation de cette ampleur au mois de juin ».



Le Congrès mondial de la nature doit rassembler 15 000 délégués et 100 000 visiteurs venus de plus de 150 pays différents. C’est l’événement de référence au niveau international pour évoquer les questions de respect de l’environnement et de biodiversité. Le gouvernement français et l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) sont actuellement en discussion pour trancher sur un éventuel report de la date initiale. En contact régulier avec les organisateurs, Loïc Fauchon confie que « plusieurs dates sont évoquées : septembre 2020, janvier 2021 voire mai 2021 ».

Un nouveau coup dur pour l’économie locale

Si le report se confirme dans les jours qui viennent, c’est une véritable manne de plusieurs millions d’euros qui va échapper une fois de plus aux secteurs touristiques et événementiels à Marseille en 2020 (lire aussi l’interview de Maxime Tissot). L’Etat a annoncé une enveloppe de 20 millions d’euros minimum rien que de sa part. L’événement était très attendu par tous. La Métropole Aix-Marseille Provence, elle-même, avait décidé d’en faire son thème de l’année avec « L’Appel de la nature ».



Pour la Safim, c’est également une difficulté supplémentaire. « Pour l’instant, nous n’avons que quelques annulations d’événements de taille moyenne. Les autres souhaitent plutôt reporter plus tard dans l’année mais cela commence à devenir difficile de trouver de la place sur le second semestre qui est déjà bien occupé », avoue Loïc Fauchon. La deuxième moitié de l’année sera donc particulièrement chargée au Parc Chanot mais « nous aurons certainement beaucoup de difficultés à équilibrer les comptes pour 2020 », craint le patron de la Safim.

Le Parc Chanot ferme ses portes jusqu’au 30 juin

En dehors du maintien « peu probable » du Congrès mondial de la nature en juin, la Safim a déjà décidé de garder les portes du Parc Chanot fermées jusqu’au 30 juin. La totalité de ses 50 salariés sont actuellement en télétravail et l’entreprise n’a pas encore fait appel au chômage partiel. C’est pourtant une hypothèse que Loïc Fauchon étudie sérieusement si le confinement venait à être prolongé : « Nous tenons jeudi 26 mars un comité d’entreprise extraordinaire pour envisager cette option. On verra en fonction des annonces gouvernementales si nous devons alors faire appel au chômage partiel », annonce-t-il.

