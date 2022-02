Une crise peut en cacher une autre. Au sortir d’un exercice 2021 exceptionnel – l’année du “miracle économique” – les entreprises du territoire Aix-Marseille attaquaient 2022 avec l’espoir d’un retour à la normale rapide de leurs activités. Une dynamique propice attendue, et surtout annoncée depuis plusieurs mois. Mais la situation géopolitique internationale inquiète. Après la pandémie, la guerre en Ukraine relance un climat d’incertitude économique en Europe, en France, et jusque sur le territoire d’Aix-Marseille. Avec des pincettes, les acteurs locaux de l’économie font leurs pronostics. Ils tablent pour 2022 sur une forte inflation, une hausse des salaires de 6%, et une croissance d’environ 3,5% (contre 6,5% en 2021). L’industrie est notamment revenue à son niveau d’avant-crise sanitaire.

Conjoncture : un contexte international bouillant qui bouscule les certitudes

Les acteurs du monde économique local se sont réunis jeudi 24 février à la Banque de France (6e), tout juste rénovée, afin de se prêter à l’exercice du bilan-perspectives. Autour de la table, des représentants de l’institution publique, et de la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine (CCIAMP). L’actualité internationale est tout de suite au cœur des débats. « Avec le contexte géopolitique actuel, la balance des risques s’est équilibrée », signale Jean-Christophe Ehrhardt. Le directeur régional de Banque de France craint que la guerre de l’Est n’ait des répercussions économiques directes sur les entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. « On n’a plus le même discours qu’en tout début d’année », appuie Jean-Christophe Ehrhardt.

Le “on verra ce qu’on va faire” va peut-être encore durer un moment. Maurice Wolff

Du côté de la Chambre, le discours n’est pas rassurant non plus. « On était revenu à des conditions de financement presque normale mais là (…) c’est difficile de dire où on va aujourd’hui », concède Maurice Wolff, membre élu de la CCIAMP. « On entend ce matin parler de choc pétrolier, d’inflation de l’énergie (…) c’est quand même un signal fort », remarque-t-il. En tant que chef d’entreprise, il appelle dans ce premier trimestre 2022 à la vigilance, et redoute une crise de l’export avec une augmentation du coût des matières premières. Des phénomènes de relocalisation et des changements de fournisseurs sont également à prévoir. Globalement, le niveau de confiance des chefs d’entreprise de la métropole est aujourd’hui en net recul : moins neuf points par rapport au 3e trimestre 2021 selon une étude récente menée par la CCIAMP.

Bilan 2021 : l’année du rebond économique

Sur le plan économique, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a profité en 2021 de l’élan national. La Banque de France et la CCIAMP font le même diagnostic conjoncturel. « On a vécu une très belle année en terme d’emploi (…) malgré des difficultés de recrutement qui persistent », déclare Maurice Wolff. On note par exemple au niveau régional une augmentation de 4,1% des effectifs dans le secteur des services marchands, et de 2,1% dans la filière industrielle. Les acteurs régionaux de l’économie constate ces derniers mois un « changement de culture dans les entreprises », notamment vis-à-vis de l’apprentissage. Le taux de chômage des 18-25 ans a baissé sur le plan national et régional.

Chiffre d’affaires 2021 des entreprises de la région Sud dans le secteur de la marchandise (crédit : banque de France)

En région, l’activité a progressé dans tous les secteurs. Mais ce “rebond” est à nuancer. N’oublions pas la chute historique du chiffre d’affaires enregistrée en 2020. On note par exemple une hausse de 14% pour l’activité industrielle (contre -7% en 2020), de 15% pour les services marchands (contre -11% en 2020) et de 9% dans la filière construction (contre -9% en 2020).



Dans la métropole Aix-Marseille, une société sur deux a retrouvé un CA supérieur ou égal à celui observé en 2019. Là aussi, notre analyse doit être contextualisée :



• Hôtels, cafés, restaurants : +16% (contre -46% en 2020)

• Industrie : +14% (contre -9% en 2020)

• Services marchands : +13% (contre -16% en 2020)

• Construction : +13% (contre -9% en 2020)

• Commerce de gros : +12% (contre -5% en 2020)

• Commerce de détails : +6% (contre -11% en 2020)

Le territoire a connu en 2021 trois premiers trimestres excellents, avant de concéder un ralentissement de l’activité en fin d’année, notamment à cause des difficultés d’approvisionnement et de la hausse des prix. Globalement, un tiers des entreprises de la métropole déclarent une hausse des activités en 2021. Même si, dans le même temps, un quart des sociétés signalent une baisse de leur CA. Le rebond a fini par s’essouffler. Et l’exercice 2022 est, pour le moment, à l’image du 4e trimestre 2021 ; un peu trop calme. La reprise est entravée par un manque de visibilité sur tous les plans. Le recul des marges et des trésoreries touchent un tiers des sociétés d’Aix-Marseille. Seules 19% d’entre elles observent une progression de leurs investissements.

Perspectives 2022 : inflation, croissance et hausse des salaires

En 2022, l’emploi devrait rester stable. Sur le territoire Aix-Marseille, 83% des chefs d’entreprise envisagent de maintenir leurs effectifs, et 9% d’entre eux se disent prêts à embaucher en 2022. En revanche, en terme de chiffre d’affaires, la CCIAMP joue les Cassandre : « les perspectives pour 2022 restent bien incertaines, avec un niveau d’activité qui pourrait replonger dans le rouge », peut-on lire dans le dossier de presse fournie par la Chambre. Elle s’attend à une baisse du chiffre d’affaires, à un recul du carnet de commandes et à un repli de la trésorerie pour 25% des entreprises métropolitaines en ce premier trimestre 2022. L’activité devrait tout de même augmenter pour 20% des sociétés du territoire. La CCIAMP envisage entre 3 et 4% de croissance sur l’année. Au niveau régional, la Banque de France prévoit une hausse du chiffre d’affaires dans les secteurs de l’industrie (+8%), des services marchands (+7,4%) et de la construction (+2,3%).

Une forte inflation est attendue en juin, on n’arrivera pas à tout répercuter (…) On doit pouvoir vivre avec cette inflation. Maurice Wolff

Dans un contexte géopolitique tendu, la hausse des prix est de retour à toutes les échelles. « On risque encore de prendre une inflation de l’énergie », alerte Maurice Wolff. Les salaires aussi devraient augmenter : +6% attendus au niveau national. Pour affronter cette nouvelle période d’incertitude économique, la Chambre donne quelques conseils aux sociétés du territoire Aix-Marseille. « Si l’entreprise décale trop le remboursement de son PGE (prêt garanti par l’État), il peut y avoir des conséquences en terme de notation Banque de France, et pour les financements futurs », avertit le chef d’entreprise. La CCIAMP devra, selon lui, « redonner confiance aux industriels », la clé d’une croissance forte pour le territoire Aix-Marseille. Les chefs d’entreprise du territoire observeront de près la campagne présidentielle. Ils réclament en priorité une baisse des charges sociales et une réduction des impôts de production.

Liens utiles :



> [Grand débat] 2021, l’année du miracle économique. Que sera 2022 ?

> Conjoncture : une reprise à désespérer les prévisionnistes

> Conjoncture : l’Armageddon n’a pas eu lieu

> [Conjoncture] 18 milliards d’euros perdus en 2020 dans les Bouches-du-Rhône