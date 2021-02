Share on Facebook

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin est en déplacement à Marseille ce jeudi 25 février. Dans un contexte de recrudescence des règlements de compte liés au trafic de drogue, sa visite était attendue par la nouvelle municipalité. Les deux parties ont trouvé un terrain d’entente sur la stratégie à adopter. Gérald Darmanin offre 300 policiers à la Ville de Marseille, geste sincère ou coup de com’ ?

Cela faisait des mois que Yannick Ohanessian sollicitait Gérald Darmanin, comme le précise le communiqué de la Ville de Marseille diffusé dans la foulée de la visite du ministre : « l’exécutif municipal souhaite renforcer le partenariat local avec les forces de l’ordre. C’est dans cet état d’esprit qu’il a demandé, dès le mois d’août, le renforcement des effectifs de police nationale ». Au terme de sept mois d’attente, le ministre de l’Intérieur a finalement décidé de répondre favorablement à cette requête.

Au départ, un désaccord sur la politique de sécurité à Marseille

Alors que le ministre de l’Intérieur avait proposé au début du mois de février de financer l’installation de caméras de vidéosurveillance, l’adjoint à la sécurité de Marseille trouvait le nombre d’appareils déjà trop élevé – 1600 caméras avec un coût de fonctionnement estimé à 7 millions d’euros par an. Yannick Ohanessian réclamait plutôt des effectifs de police, notamment dans la perspective de renforcer les brigades de nuit. « La police nationale à Marseille est sous-dotée en moyens humains, indiquait l’adjoint à la sécurité, avant de poursuivre, Marseille, deuxième ville de France, ne peut plus être le parent pauvre des politiques publiques notamment en matière de sécurité et de tranquillité publique ».

Finalement, à la surprise générale, Gérald Darmanin a décidé mardi 16 février qu’il se rendrait à Marseille à la fin du mois avec un renfort de « 300 policiers dont 100 en 2021 », annonçait-il sur Twitter.

La sécurité à Marseille est une priorité

Je me rendrai dans quelques jours dans cette si belle ville pour annoncer 300 policiers en plus dont 100 en 2021, grâce aux votes des parlementaires de la majorité présidentielle. Je proposerai au nouveau maire d’accompagner cette démarche — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 16, 2021

La Ville de Marseille salue le geste de Gérald Darmanin

En déplacement à Marseille ce jeudi 25 février, Gérald Darmanin a souligné l’importance du travail des forces de l’ordre. « Au quotidien, leur action est déterminante notamment en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et les rodéos », a-t-il déclaré sur Twitter.

Sur le terrain, auprès des effectifs de police de la division Nord de #Marseille.

Au quotidien, leur action est déterminante notamment en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et les rodéos. pic.twitter.com/p3IVRiuiZQ — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 25, 2021

Yannick Ohanessian remercie le ministre de l’Intérieur pour son geste. « Nous saluons comme une première étape le recrutement de 300 policiers nationaux dans notre département annoncé par le ministre de l’Intérieur à l’occasion de son déplacement dans la cité phocéenne », a déclaré l’adjoint à la sécurité de Marseille. Yannick Ohanessian a ensuite souligné la forte attente des Marseillais en terme de sécurité dans un tweet adressé à Gérald Darmanin en fin d’après-midi.

Bienvenue à #Marseille Monsieur le Ministre @GDarmanin.

Parce que les attentes des Marseillais sont fortes, nous évoquerons avec la @prefpolice13, l’ensemble des enjeux liés à la #sécurité, à la #prévention et à la #tranquillitépublique que connait notre Ville. pic.twitter.com/ot6FYDEFAg — Yannick Ohanessian (@yann_ohanessian) February 25, 2021

