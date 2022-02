L’Observation partenariale de la conjoncture portée par le Carif-Oref dans son dernier communiqué confirmait les bonnes nouvelles de 2021 (chiffres du 3ème trimestre) : « En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la reprise de l’activité se confirme au 3e trimestre (…). L’indicateur conjoncturel de durée au chômage (ICDC) est au plus bas depuis dix ans. La demande d’emploi (…) est en hausse par rapport à fin 2019. » Le Carif relève 103 700 reprises d’emploi d’une durée d’un mois ou plus sur le trimestre soit +6 400 emplois supplémentaires et une hausse de +27,9 % de déclarations préalables à l’embauche sur le trimestre. Le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée continue de diminuer et c’est une très bonne nouvelle tant notre région était en retard : « la baisse de la demande d’emploi est particulièrement forte chez les jeunes de moins de 25 ans ».

Le « quoiqu’il en coûte » a permis à l’économie régionale de se redresser rapidement, de recréer de l’activité productive, mais chacun connaît nos fragilités : le remboursement des PGE, les reports de charges sociales, les incertitudes concernant les matières premières et les énergies, le déficit du commerce extérieur et le risque inflationniste…

Nous avons réuni un panel d’experts pour poser les jalons d’une réflexion raisonnée sur cette année électorale et sur les perspectives pour les entrepreneurs, à l’instar d’Alain Trannoy, économiste, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), professeur à l’École d’économie d’Aix Marseille, conseiller scientifique à France Stratégie et membre du Cercle des économistes, Colette Weizman, présidente de l’Ordre régional des experts-comptables, Pierre Grand-Dufay, directeur associé de Tertium et délégué de France Invest, Aurélie Viaux, directrice d’investissements Région Sud et Occitanie pour UI Investissement et Laurent Gonzalez, directeur marketing de la Banque du développement régional de la Caisse d’Epargne CEPAC et président du Comité des banques FBF des Bouches-du-Rhône.

Rendez-vous en direct vendredi 25 février de 11h à 12h via Zoom. Inscription : contact@gomet.net.

